2024 hedefi ülkeye yatırım çekmek

2024 yılının tüm dünyada çetin geçeceğini söyleyen Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, "Yanı başımızdaki coğrafyalarda yaşananlara hep birlikte şahit oluyoruz. İşte bu zorlu dönemde biz sektörümüzün liderleri olarak çoklu kriz ortamlarını yönetmeliyiz. Zorlukları aşıp güzel ülkemize doğrudan yatırım getirmeyi sürdüreceğiz. Ülkelerdeki doğrudan yabancı yatırımların ortalama yüzde 46'sını gayrimenkul yatırımları oluşturuyor. Biz de ülkemize olan katkımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu."Türkiye'ye nakit akışının sağlanmasına vesile olarak ülkemizde sektörün gelişmesine de fayda sağlamaya devam edeceğiz" diyen Tekçe, "Hizmet ihracatçısı olduğumuzu unutmamak lazım" diye ekledi. Tekçe, "Tam da bu nedenle geride bıraktığımız 2023 yılında Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği olan ismimizi Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği yaptık. 2024 yılında da ana eksenimiz Türkiye'ye yatırım getirmek olacak" diye konuştu. Yurtdışında Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlere yol gösterecek faaliyetler göstereceklerini anlatan Bayram Tekçe, "Avrupalının ihtiyaçları başka, ABD'lilerin başka, Körfez ülkelerinden gelenlerin ihtiyaçları bambaşka. Yatırımcılar, Türkiye'ye yatırım yaparken hangi soruların cevaplarını merak ediyorlarsa, onları yanıtlayacağız. Rehberlik vazifesini layıkıyla yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.