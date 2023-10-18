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Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:40

2024 yılı okul pansiyon ücretleri belli oldu

Okul pansiyon ücretleri 2024 yılı için belli oldu. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları için okul pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 27 bin 900 TL, özel eğitim okullarında 37 bin 600 TL, mesleki eğitim kurumlarında ise 31 bin 300 TL olarak belirlendi.

AA
2024 yılı okul pansiyon ücretleri belli oldu

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 27 bin 900 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 31 bin 300 liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 37 bin 600 lira olacak.

2024 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

Okul türleri ve kademesi

2024 Yılı Ücreti (TL)

İlköğretim Kurumları

(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları)

 27.900

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)

 37.600

Ortaöğretim Okulları

(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)

 27.900

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar)

 31.300
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2024 yılı okul pansiyon ücretleri belli oldu
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