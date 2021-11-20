2024’e kadar AVM sayısı % 10 artacak

TİCARİ gayrimenkul alanında finansal ve profesyonel hizmetler veren ve yatırım yönetimi danışmanlığı şirketi JLL Türkiye
, 2021 üçüncü çeyreğine ilişkin Tükiye'nin Makroekonomik ve Gayrimenkul Piyasası Verileri Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, üçüncü çeyrekte canlanan perakende sektörü ve tüketici harcamaları ekonomideki büyümenin süreceğine işaret ediyor. JLL Türkiye
Eş CEO'su Dora Şahintürk
, "Rapora göre, 2024 yılında inşaat halindeki projelerin tamamlanmasıyla Türkiye'deki toplam AVM sayısının yaklaşık yüzde 10 artışla 482'ye ulaşması, 1.000 kişi başına ise 172 metrekareye ulaşması bekleniyor" dedi.