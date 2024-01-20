2024’te 4 büyük proje açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın 9'uncu ve son istasyonu olan Gayrettepe istasyonunu çok yakında hizmete alacaklarını bildirdi. Gayrettepe istasyonunda inceleme yapan Uraloğlu, Türkiye'nin en hızlı metrosu olmasının yanı sıra birçok özelliğiyle 'ilk'lerin ve 'en'lerin projesi İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane- Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uraloğlu, "Aralıksız sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını da nihayet alıyor ve 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde 4 projemizin çalışmalarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. Hattın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının 22 Ocak 2023'te açıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları anlattı: "Bir yıl önce 37.5 kilometre uzunluğundaki metronun 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthaneİstanbul Havalimanı kesiminin açılışını yapmıştık. Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 seferle 8 istasyonda hizmet vererek, 5.15 milyon yolcu taşıdık. 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık."Hatta en yoğun kullanılan istasyonların Kağıthane ve İstanbul Havalimanı olduğunu belirten Uraloğlu, 3.5 kilometrelik Kağıthane- Gayrettepe etabındaki çalışmaların tamamlanmasıyla hat uzunluğunun 37.5 kilometreye, istasyon sayısının 9'a çıkacağını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunun 338.5 kilometreden 394.2 kilometreye yükseleceğini sözlerine ekledi.