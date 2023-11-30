2024’te KDV ve ÖTV artışı olmayacak

DAHA adil bir vergi sistemi için çok ciddi adımlar atılacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelecek senenin ikinci yarısından itibaren çok güçlü bir dezenflasyon sürecine gireceğiz. KDV ve ÖTV gibi enflasyonu maalesef artıran bazı vergi artışlarına gittik. Bunlar tekrarlanmayacak" dedi. Bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Şimşek, tek haneli enflasyonun kalıcı refah artışının ön koşulu olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla enflasyonun tek haneye düşürülmesi ana hedefimiz" dedi. Kur korumalı mevduattan çıkışı hedeflediklerini ifade eden Şimşek, bu konuda önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılabileceğinin mesajını verdi. Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'den 2.9 milyar dolarlık portföyü çıkışı yaşanırken, Haziran- Eylül döneminde ise 5 milyar dolarlık bir artış olduğunu kaydeden Şimşek, "Türkiye'nin hikayesi güçlü" değerlendirmesinde bulundu.