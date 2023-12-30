2024’ün en çok kazandıracak bitkileri

Tarımda katma değerli üretim seferberliğine girişim dünyası da yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle katma değeri yüksek bitki türleri yatırımcılarını oldukça tatmin eden sonuçlar sağlıyor. İşte 2024 yılında da ilgi görmesi beklenen üretim alanları... Son dönemde girişimcilerin ilgi gösterdiği alanların başında sumak üretimi geldi. 14 bin 250 hektarlık bir alana yayılan sumak üretiminden 2023'te ülke ekonomisine 200 milyon TL katkı sağladı. Dünyada sumağın doğadan en fazla toplandığı ülkelerden olan Türkiye'de, ticarete sunulan ürün miktarı 2012-2023 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı. İhracat potansiyeli de yüksek olan sumak baharatından 2010- 2023 arası dönemde sağlanan gelir 10 milyon 145 bin dolardan 20 milyon 801 bin dolara yükseldi.Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) tıbbi ve aromatik bitki olarak üretimini desteklediği kekiğin 2023 yılı sonu itibarıyla ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 2 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 40 bin 771 tonluk ihracata karşılık 69 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan kekik için envanter ve faydalanma planları yürüten OGM'nin verilerine göre 340 bin hektarlık ormanlık alanda 55 bin ton faydalanılabilir kekik bulunuyor. Hazırladığı eylem planlarıyla tıbbi ve aromatik bitkileri ekonomiye kazandırmayı sürüden OGM, defne konusunda önemli bir adım attı. OGM himayesinde yürütülen proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Türk Defnesi" tescillendi ve coğrafi işaret almaya hak kazandı.Dünyadaki defne ihtiyacının yüzde 90'nının Türkiye tarafından karşılandığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe yoğun olarak kullanılan defneyi bundan böyle dünyaya 'Türk markası' olarak tanıtmak için önemli bir adım attık. ilk kez bir ürün Türk ibaresi ile tescillenmiş oldu. Şimdi Türk Defnesi Avrupa yolcusu" dedi.Yatıştırıcı özelliği ile uykusuzluğa da iyi gelen ıhlamur, idrar ve balgam söktürücü etkiye de sahip. Gözler için de dinlendirici ve çapaklanmayı önleyen etkisi ile tercih ediliyor. Özellikle kış mevsiminde girmediği evin olmadığı ıhlamurun üretimi Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Türkiye'de Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, İstanbul, Karabük, Balıkesir, Artvin, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Çanakkale, Bartın ve Samsun'da ıhlamur yetiştiriciliği yapılıyor. Özellikle Bursa Karacabey, ıhlamur ormanları ile öne çıkıyor.