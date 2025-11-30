2025 hedefi yakalanır 2026’da yükseliş sürer

2024 yılına 60 milyon turist hedefi koyan ve yılı 62.5 milyonla kapatan Türk turizm sektörü, 2025 hedeflerine de emin adımlarla koşuyor. Bu yıla 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir hedefi koyan Türkiye, yılın ilk yarısında küresel konjonktürün etkisiyle yaşadığı zorlu süreçlere rağmen ikinci yarıda hızlı bir toparlanma eğilimi gösterdi. Bu yıl hedeflerin yakalanacağının altını çizen turizm sektörü oyuncuları, 2026 yılına da umutla bakıyor.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde ziyaretçi sayısındaki yüzde 1'lik düşüşe rağmen ilk yarıda turizm gelirinde yüzde 7.5 oranında bir artış yakalandığını söyledi. Bağlıkaya, "Aynı şekilde son açıklanan ocak-eylül dönemi arasındaki dokuz aylık dilimde de yabancı ziyaretçi de yüzde 0.69 civarında düşüş yaşandı. Bu küçük düşüşe rağmen 2025 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm geliri hedeflerinin tutacağını öngörüyoruz. Zira artık sezon giderek, ekim-kasım aylarına kadar uzamış durumda" dedi.Yüksek sezon olan temmuz ve ağustos aylarında fiyatların rakiplere oranla biraz yüksek olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Artık talepte eylül-kasım aylarına kayan bir turizm talebi söz konusu. Aralık ayında da golf, spor turizmi segmentlerinde yaşanan hareketlilik de önemli bir katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da 2025 yılı için belirlenen 64 milyar turizm hedefi, ulaşılabilir bir hedef" diye konuştu. Deniz-kum-güneş eksenli kitle turizminin ötesinde MICE, sağlık, spor gibi daha yüksek gelir grubuna hitap eden turizm segmentlerindeki yükselişe dikkat çeken Bağlıkaya, "Bu artış aslında yıllardır eleştirilen ziyaretçi sayısı-gelir dengesizliğinin de bir nebze dengelenmeye başladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) turizm sektörünün dünya ekonomisi içindeki yüzde 10 civarında olan payının 2035 yılında yüzde 11.5 düzeyine yükseleceğini öngörüyor. Bu veriler ışığında turizmde doğal bir artış eğilimi olacağını vurgulayan Bağlıkaya, "Dolayısıyla hem rakiplerimizde hem de bizde 2026 yılında da ziyaretçi ve gelir artışlarının devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ülkemiz açısından 2026 yılında hem dünyadaki genel seyahat sayılarındaki yükseliş hem de enflasyon dolayısıyla fiyat artışının da etkisi ile turizm gelirinde artış olmasını bekliyoruz" dedi. Dünya ekonomisindeki genel durumun özellikle de küresel anlamdaki enflasyonist ortamın devamı ve maliyet artışlarının turizmdeki büyümeyi etkileyecek temel unsurlar arasında yer aldığını aktaran Bağlıkaya, Türkiye açısından ana pazarlardaki çeşitli parametrelerin 2026 yılında belirleyici olacağını kaydetti.Ülke ekonomisinin önemli ve stratejik sektörlerinden olan turizmin sadece önemli bir döviz kaynağı olmakla kalmadığını vurgulayan Bağlıkaya, aynı zamanda farklı uluslar arasında barış ve dostluk köprüleri kuran kritik bir misyon üstlendiğini ifade etti. "Bu hayati sektörün gelişiminde medya desteği ise büyük önem taşıyor" diyen Bağlıkaya, SABAH Gazetesi'nin sektöre çok büyük katkıları olduğunun altını çizdi. Bağlıkaya, "SABAH, turizm haberlerine ayırdığı geniş yer ve hazırladığı özel seyahat/turizm ekleriyle sektörümüze verdiği değeri açıkça sergileyen bir yayın organı. Bu destekleyici yayıncılık anlayışından dolayı SABAH Gazetesi'ne en içten teşekkürlerimi sunar, 40. kuruluş yıldönümünü kutlarım" şeklinde konuştu.