2025’te ticarette bloklaşma artacak

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün resmen görevine başladı. Ticaret savaşlarının da startını verdi. Küresel ticaretin daralan bir sürece girdiğini ve bu nedenle Türkiye'de 2025'te çift haneli büyüme rakamları beklememek gerektiğini belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Dünyada bir taraftan serbest ticareti konuşurken, gerçekçi olmak gerekirse gün gittikçe artan ticaret savaşlarını ve ticaretteki bloklaşmaları konuşuyoruz. Görünen o ki bu bloklaşmaları önümüzdeki dönemde daha fazla konuşacağız" dedi. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Olpak, Amerika, Almanya, İngiltere ve Irak'ın Türkiye'nin ihracatında ilk 4'te yer aldığını belirterek, "Klasik ülkelerimiz. İthalat tarafında ise Rusya enerji ile öne çıkarken Çin ve Almanya da ithalatta önde. Ancak bu döngüyü sadece bu ülkelerin içinde görmememiz lazım. Bizim buraya da ayrıca odaklanmamız gerekiyor. Almanya'da klasiğin dışında neler yapabiliriz diye farklı bir süreç yürütüyoruz. İş Konseyimiz ile farklı bir yapılanma ile eski Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un Başkanlığında karşı kanat kuruluşumuz olarak yeni bir yapılanma oluşturuyoruz. Bununla Almanya ile ilişkimizi daha sağlıklı yürütmeye devam etmenin gayreti içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

AB DE BİZLE SAVAŞTA

Avrupa Birliği ekseninde Türkiye'nin iki önemli konusu olduğunu belirten Olpak, bunları Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi ve Vize Sorunu olarak sıraladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Avrupa Birliği'nin diretmesinin de aslında bir ticaret savaşı olduğunu anlatan Olpak, "Biz geçmiş dönemde AB ile Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantıları yapardık. AB 2019'da Doğu Akdeniz sorunu sebebiyle bu toplantıları askıya almıştı. Hem askıya aldı hem de ipleri kopartmamak için bu toplantıları Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu haline getirdi. Bu da, hem kapıları kapatmadım, hem de Doğu Akdeniz kaynaklı Türkiye'ye tepkiliyim mesajı içeriyordu. AB ile yüksek düzeyli ekonomi diyaloğu toplantısı 6 yılın ardından yeniden yapılacak. Bu yıl bu diyalog başlıyor. Pozitif bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak Türkiye olarak beklentilerimizi artık sadece diyalog değil. Artık adım atılması gerekiyor. İş insanlarımızın vize sorunu, TIR'larımızın geçiş kotası yaşadığı bir dönemde sadece diyalog yeterli kalmayacaktır. Sıkıntılı bir süreç devam ediyor" şeklinde konuştu. Suriye'nin hemen hızlı bir şekilde yeniden yapılanma sürecine giremeyeceğini belirten Olpak, "Biden'ın Suriye özelinde yaptırımları giderayak kaldırmasını da olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyoruz. Ancak Trump'ın bundan sonra ne yapacağı önemli. Bizim de dahil olduğumuz herkese bir gümrük vergisi uygulamasına gittiler. Çünkü acil bir şekilde kaynağa ihtiyaç var. Bu kaynağı en kısa sürede alabilecekleri yer orasıydı ama bu hatadan dönülüyor. Ancak şunu bilmek lazım henüz ortada belirli bir plandan bahsetmek mümkün değil" dedi.