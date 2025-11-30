2026 fırsatları beraberinde getirecek

Türk turizm sektörü 2026 yılının startını verdi. 2026 sezonuna yönelik hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜ- ROB) Başkanı Müberra Eresin, "Tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. Fuarlarda ve tanıtım etkinliklerinde 2026'ya yönelik ilk geri bildirimleri almaya başladıklarını aktaran eresin, "Tüm zorluklara rağmen 2026 yılının, fırsatları da beraberinde getireceğine inanıyoruz. Türkiye'nin turizmdeki güçlü potansiyelini sürdürülebilir kılmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.2026 yılının dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz turizmi açısından da kolay geçmeyeceğini anlatan Eresin, özellikle şehir otelleri için doğru stratejilerle görece daha başarılı bir sezon yaşanabileceğini söyledi. "Hedefimiz 2025 rakamlarını aşmak" diyen Eresin, "Mısır, Suudi Arabistan, BAE gibi birçok yeni rakip ülke turizmde önemli atılımlarla pazara giriyor; çoğu 'deniz-kum-güneş' konseptiyle öne çıksa da Türkiye'nin kültürel turlar ve şehir turizminde hâlâ güçlü bir konumda olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Ülkemize gelen uçaklarda transit yolcu oranının yüksekliğine dikkat çeken Eresin, şunları aktardı: "Bu durum, Türkiye'ye direkt seyahat etmek isteyen turistler açısından caydırıcı olabiliyor. Eğer bu soruna kalıcı bir çözüm getirilebilirsek, başta İtalya olmak üzere Avrupa pazarından beklenenin üzerinde bir turist artışı yaşanabilir. Özellikle kış sezonunda pazardaki hareketliliğin sürdürülebilirliği için 'city break' yani kısa hafta sonu turları büyük önem taşıyor. Bu modelin başarısı ise büyük ölçüde düşük maliyetli havayolu şirketlerinin ülkemize doğrudan sefer başlatmasına bağlı."SABAH'ın 40'ıncı yaşını kutlayan TUROB Başkanı Eresin, şu ifadeleri kullandı: "SABAH Gazetesi, değişen medya dinamiklerine ve gelişen trendlere uyum sağlama konusunda her zaman öncü bir rol üstlendi. Turizm sektörüne her zaman geniş yer ayıran, sektörü yakından takip eden ve destekleyen bir yayın oldu. Her zaman sektörümüzün yanında olduğunu hissettirdi. Bu nedenle, Sabah Gazetesi'nin 40 yıllık birikimiyle önümüzdeki dönemlerde de daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz."Bu yıl Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında bazı dalgalanmalar yaşandığını anlatan Eresin, genel itibarıyla son birkaç yıldır yatay bir seyir yaşandığını kaydetti. Eresin, "Buna karşın Güney Amerika pazarında dikkat çekici bir talep artışı yaşanıyor. Aynı şekilde, başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden gelen talepler de henüz çok büyük artış göstermese de gelişimi memnuniyet verici düzeyde" dedi.2025 yılına dair de değerlendirmelerde bulunan Müberra Eresin, "Yıla bölgede yaşanan çeşitli çatışmaların gölgesinde başladık. Küresel ölçekteki belirsizlikler ve karmaşık tablo, turizm sektörünü de olumsuz yönde etkilemeye devam etti" dedi. Temmuz ayının ortasından itibaren taleplerde gözle görülür bir artış yaşandığını aktaran Eresin, "Bu dönemde doluluk oranları ve ortalama oda fiyatlarında toparlanma başladı. ağustos, eylül ve ekim aylarına ait veriler oldukça olumlu seyretti. Bu olumlu trendin yıl sonuna kadar devam etmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.