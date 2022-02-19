2026’da konutlardaki gazın tamamı yerli üretimden karşılanacak

Enerjide dışa bağımlılığı sonlandırmak amacıyla yıllardır yeşil enerjiden nükleere, doğalgaz depolama tesislerinden yerli sondaj ve sismik tarama gemilerine kadar her türlü alana yatırım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026'da yerli ve milli enerjide noktayı koyacak.

2026'DA PLATO DEĞERE ULAŞACAK

Doğalgaz arz güvenliğinin sağlanmasının yanında bu alanda Türkiye'nin ticaret merkezi olma hedefine yönelik, 2002 yılında 92 milyon metreküp olan ulusal toplam günlük doğal gaz giriş kapasitesi yaklaşık 4 katına çıkarılarak mevcut durumda 360 milyon metreküp giriş kapasitesine ulaşıldı. Bu kapsamda, iki FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) tesisi devreye alınırken, üçüncü tesisin inşasına ise devam ediliyor. Ayrıca, inşaları ve genişleme çalışmalarına devam edilen iki yer altı deposunun 2023 yılında tamamlanmalarıyla birlikte yer altında 10 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaşılmış olacak. LNG depolamayla birlikte toplam doğal gaz depolama kapasitesi 11 milyar metreküpe ulaşacak.

Petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığı azaltmak için kara ve deniz alanlarında yoğun arama çalışmalarına devam edilirken, bu kapsamda denizlerde 17 sondaj tamamlandı. Bu yoğun arama çalışmalarının neticesinde Karadeniz'de Sakarya Sahasında 540 milyar metreküplük ülke tarihinin en büyük keşfi yapıldı. Keşfedilen bu rezervin 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar planlanan takvime göre ilerlerken, 2026 yılında sahadaki gaz üretiminin plato (en yüksek üretim) değere ulaşılmasıyla birlikte konutlardaki doğal gaz tüketiminin tamamı yerli doğal gaz ile karşılanabilecek.

PETROL ÜRETİMİ DE ARTTI

Diğer taraftan, 2002 yılında 17 milyon varil olan petrol üretimi de 2021 yılında yüzde 41 artışla yaklaşık 24 milyon varile çıkarıldı.

Brent petrolün varil fiyatının 2020 yılı ortalaması 42 dolar, 2021 yılı ortalaması 70 dolar ve 2022 yılı ortalaması 89 dolar olarak gerçekleşirken, brent petrolde 14 şubat 2022 tarihinde 96,5 dolar/varil seviyesi görülerek, 2014 yılı eylül ayından bu yana en yüksek değere ulaşıldı. Ham petrol fiyatındaki bu artış akaryakıtın pompa fiyatlarını yukarı çekerken, Türkiye bu alanda da yaptığı yerli üretim çalışmalarıyla vatandaş lehine üretim modeli gerçekleştiriyor.