2030’da şarj istasyonu sayısı 20 bin olacak

TÜM dünyada elektrikli araç kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Buna bağlı olarak altyapıdaki çalışmalar ve gelişmeler de devam ediyor. Birçok şarj operatörüne altyapı sağlayan ve 250 şarj noktasıyla Türkiye
'nin en yaygın şarj ağlarından birisine sahip olan Sharz. net'in Genel Koordinatörü Ayşe Ece
Şengönül, "Bugün Türkiye'de yaklaşık 7 bin araç ve bu araçlara hizmet veren 1.500'ün üzerinde şarj istasyonu mevcut. 2030'da bir milyon elektrikli araç ve yaklaşık 20 bin şarj istasyonu olması bekleniyor" dedi. Şengönül, şöyle devam etti: "İlerleyen dönemde artık insanların alışkanlıkları değişecek, akaryakıt istasyonundan enerji almak yerine evlerinde, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, dinlenme tesislerinde ve daha birçok noktada araçlarını şarj edebilecekler. Kamu tarafında yapılan düzenlemeler, altyapının daha sağlıklı ve sistemli olabilmesini sağlayacak."