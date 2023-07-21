21 bin çocuğa eğitim 10 bin çiftçiye danışmanlık

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri olan Ferrero'nun Türkiye'deki kapsamlı sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. Mevsimlik işçilerin çocuklarına sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile birlikte eğitim veren şirket, aynı zamanda fındık çiftçisine de iyi tarım uygulamaları öğretiyor. Türkiye'deki yatırımlarının Düzce fabrikasıyla 130 milyon euroya ulaşacağını söyleyen Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın ile hem şirketi hem de sürdürülebilirlik projelerini konuştuk…Ferrero Grubu, 1946'da İtalya'nın Piyemonte bölgesinde bir aile şirketi olarak kuruldu. NUTELLA, KinderSurprise ve Ferrero Rocher gibi markalarıyla gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Ferrero Fındık Şirketi ise Ferrero'nun fındıkla ilgili tüm faaliyetlerini, kalite ve inovasyona odaklanarak tek bir çatı altında yürütüyor. Ferrero Fındık olarak 2014'ten beri Türkiye'de faaliyetteyiz. Türkiye, dünyada fındık üretiminde lider ülke konumunda, Ferrero'nun da ana tedarikçi ülkelerinden biri.2014'ten bu yana devam eden yatırımlarımız, birinci derece deprem kuşağında yer alan Düzce'de yenilikçi sismik izolasyon ve sönümleyici teknolojileriyle yeniden inşa edilmekte olan fındık işleme fabrikamızın tamamlanması ile birlikte yaklaşık 130 milyon euro değerine ulaşacak.2012'den bu yana yürüttüğümüz Ferrero Değerli Tarım (FFV) sürdürülebilirlik programı kapsamında fındık üreticilerinin ve ilgili toplulukların kalkınması, işçi ve çocuk haklarının korunması ve onarıcı tarım uygulamaları yoluyla çevresel değerlerin geliştirilmesi, yani herkes için değer yaratan bir fındık sektörü için tüm paydaşlarla işbirliği yaparak projeler yürütüyoruz.10 yılda Sakarya, Düzce, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da toplam 50 bin fındık üreticisine ulaştık. Bu üreticiler program dahilinde toplam 100 bin hektar alanda iyi tarım ve sosyal uygulamalarla üretim yapma imkânına kavuştu. Programımızın 'İnsan Hakları ve Sosyal Uygulamalar' başlığı kapsamında, çocukların mutlu büyümesi ve korunması ile fındık üreticisi toplulukların dayanıklılığının artırılmasına odaklanarak çalışmalar yürütüyoruz. 'Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilirlik İş Modeli' başlığı kapsamında saha uzmanlarımız yıl boyunca sahada verdikleri eğitim ve danışmanlıklarla, iyi tarım uygulamalarını fındık üreticilerine aktarıyor. Etkinliği kanıtlanmış olan iyi tarım uygulama ve yenilikçi zirai çözümleri Karadeniz Bölgesi geneline yayılmış olan ve tamamı fındık üreticilerine ait 52 model bahçede 2017'den bu yana uygulamaya koyarak, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağladık, Model bahçelerde fındık kalitesi yüzde 60'lara ulaştı. 'Tedarikçi Şeffaflığı' başlığı kapsamında ise tedarik ettiğimiz fındıkların bahçeden fabrikaya kadar olan süreçte tam izlenebilir olması hedefiyle hareket ediyoruz. Fındığın kaynağına kadar izini sürmenin önemli olduğunun bilinciyle tamamen şeffaf bir tedarik zincirine ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Çocuk işçiliğiyle mücadele için yaptığınız çalışmaları özetler misiniz? Fındık hasadında çocuk işçiliğinin önlenmesi Ferrero Fındık'ın en hassas olduğu konuların başında. Hasat döneminde Karadeniz Bölgesi'ne gelen mevsimlik tarım işçileri için uygun yaşam ve çalışma koşullarının sağlanması, çocuklarının mutlu büyümesi, sosyal gelişim ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesine STK'lar, üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde katkıda bulunuyoruz. 2013'te CAOBISCO (Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayileri Birliği) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile başlayan işbirliğimizin kapsamını genişleterek, 2021'de ILO&Ferrero Kamu-Özel Ortaklığını oluşturarak yeni bir işbirliğine daha imza attık. Aynı zamanda Giresun Üniversitesi'nin yanı sıra, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Her Yerde Sanat gibi derneklerle birlikte projeler geliştiriyoruz.Bugüne kadar kaç çocuğa ulaştınız? Çocukların bahçelerden uzaklaştırılmasıyla çocuk işçiliğinin önlenmesi, çocukların neşeli büyümesi, sağlıklı gelişimi ve oynayarak öğrenme hakkının sağlanması kapsamında aktiviteler gerçekleştiriyoruz. 10 yılda 21 bini aşkın çocuğa ve 9 bine yakın aileye ulaşıldı. 800'den fazla tarım aracısına ve 10 binden fazla fındık üreticisine eğitim ve danışmanlık hizmetleri verildi.Türkiye'den yaptığınız ihracat ne kadar? 2016'dan bu yana her yıl, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 'Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı' listesinde Fındık ve Mamulleri kategorisinde sektör birincisiyiz. 2022'de 395 milyon dolarlık ihracat yaptık. Türkiye'nin toplam fındık ve fındık mamulleri ihracatındaki payımız yaklaşık yüzde 23 oldu.