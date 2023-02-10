21 Bölge depremzedelere kapılarını açtı! Asrın felaketi için otelciler seferber oldu

Ülke genelindeki tüm halkın ve sivil toplum örgütlerinin ilk andan itibaren kenetlenerek örnek bir dayanışma sergilediğini ifade eden Çorabatır, turizmciler olarak depremzedelere daha fazla destek sağlayabilmek için de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bunun için koordinasyon merkezleriyle diyalog halinde olduklarını kaydetti.