21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi sona erdi

"Kalkınma yerelde başlıyor" diyerek sözlerine başlayan Fatma Şahin, yerel kalkınmanın olduğu şehirlerin geliştiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanımızın yıllar önce attığı tohumların yerel yöneticilikte önemli bir modele dönüştüğünü ifade eden Şahin, bilgiyi, zamanı ve finansı iyi yöneten belediyelerin başarılı olduğunu söyledi. Dünyanın büyük bir kaos ortamından geçtiğini, buna karşın Türkiye'nin yeni nesil belediyecilik anlayışıyla öne çıktığını ifade eden Şahin, şunları söyledi:
"Biz Gaziantep modelini oluşturduk. Ulaşım mastır planını hazırladık, yeşil şehir Gaziantep'i diğer belediye ve şehirlere de anlattık. Bu başarımızın sırrı güçlü lider, güçlü takım, güçlü yerel uygulamalar… Belediyecilikte biyoçeşitlilik de en önemli konulardan biri. Gaziantep buğday üreten ve kendi kendine yeten bir şehir. Koruyucu belediyecilik bizim ilk ilkemiz. Yenilenebilir enerji bizim ilk esas noktamız ve bu konuda 630 proje yaptık. AB'nin açtığı projede ilk kez Türkiye birinci oldu. Alt yapı yatırımlarımız çok hızlı artıyor, bunların tamamlanması gerekiyor. Şehir insanın insan şehrin aynasıdır."
'ARTIK ERDEMLİ ŞEHİRLERİ KONUŞMAK ZAMANI'
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, 1900'lerin başında şehirde yaşayan nüfusun genel nüfusun yüzde 15'i kadar olduğuna dikkat çekti. 1950-1960'larda yaşanan büyük göçün kontrol edilemediğini ve düzensiz bir şehirleşme yaşandığına dikkat çeken Köse, şunları söyledi:
"1955 yıllarında gecekondular hızla kuruldu. Şehir planlaması olmadan yapılar yapıldı ve gecekondulaşma hızla yayıldı. Özellikle 1994 senesinden itibaren Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı seçildi. O dönemde 304 belediye Refah Partisi tarafından yönetilmeye başladı. 1994 yılından itibaren kronik sorunlar çözülmeye başladı. İnsanlar şehirde yaşayamaz hale gelmişlerdi ve gecekondu şehirler, modern şehirlere dönüşmeye başladı. Artık eskiye göre belediyecilik yapmak çok daha kolay. Geçmişten böylesi bir gelenekten geliyoruz. 1994 yılında, Tayyip Erdoğan kısa bir dönem belediyecilik yapmış olmasına rağmen şimdiki belediyeciliğin külliyatını yazdı. Biz akademik bir yönetim yapmıyoruz. İşin
içindeyiz ve sürekli sahada çalışıyoruz. Pratiğin içinden yoğrulup geldik. İnsanların huzuruna ve refahına adanmışlık bu işin sırrı. Adanmışlığın ve çalışmanın belediyeciliğin temelinde olması gerekiyor. Kendini davaya adamış bir lider ve onun etrafında adanmış çalışan isimsiz kahramanlarla mücadelemiz devam ediyor. Biz halkın içinden gelen insanlarız. Doğduğum yerde belediyecilik yapıyorum. Sosyal belediyecilik yaptık. Devlet için değil, insan için çalışmaya başladık. 2002 yılından itibaren genelde oluşan tüm bilgi beceri Türkiye'ye yayıldı. Artık teknoloji kullanan değil, üreten bir ülkeyiz. Bundan sonra bugüne kadar yaptıklarımızı, geliştirerek devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki değişmeyen tek şey değişimdir. 21'inci yüzyıl, bilim ve teknoloji çağıdır. Artık önümüzdeki yıllarda post küreselleşme yaşıyoruz. İnsan kendi ürettiği riskle karşı karşıya. Artık erdemli şehirleri konuşmak gerekiyor."
'BELEDİYECİLİKTE SOSYAL PROJELER TAKDİR EDİLİYOR'
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da panelde, belediyecilikte işin nesnesinin belediyecilik, öznesinin ise şehir ve insan olduğunu söyledi. Göksu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Medeniyet teorisyenlerinden Farabi'nin şehir meselesini ortaya koyduğu bir eseri var. Şehir sağlıklı bir insan vücuduna benzer, sağlıklı bir insan bedeni gibi çalışır. Bir batılı sosyolog da şehirlerimiz bizim rüyalarımız gibidir, korku ve umut üzerine inşa edilmiştir. Hz. İsa da "Şehir insanın ulaştığı en ulvi mekandır" demiştir. Kısacası şehrin duygusunu düzenini yapan şehir; bizim evimiz, hayatımız, aşkımız, çocuğumuz, kutsanacak tüm varlıklarını ortaya koyan bir tanım olmuştur. Belediye eskiden devletin asık suratını temsil ederdi. Şimdi asık suratlı devlet yerine, merhamet kapısı haline geldi. Belediyeye artık kamu kuruluşu olarak bakılmıyor. Belediyecilik, insanı, bilgiyi, finansı ve zamanı yönetmekten geçiyor. Biz artık belediyeciliğin sosyal kurgusunu yapıyoruz. Bundan sonra belediyecilik fıtrat belediyeciliğidir, bundan sonra belediyecilik bireysel belediyecilik olacak. İnsanlar kendi taleplerinin karşılanmasına odaklanacak. Belediyecilikte sosyal projeler çok daha takdir ediliyor, artık fiziki talepler değil bireysel talepler öncelikli. Bundan sonra dijitalleşmeler de gündemde, akıllı kentler gündemde, 21'inci yüzyılın en önemli vizyonu budur."
'TOPLU ULAŞIMLA GÜNDE 9 MİLYON YOLCU TAŞINIYOR'
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın moderatörlüğünü yaptığı "Geleceğin Belediyeciliğinde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" konulu panelde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediyelerin altyapıya çok önem vermesi gerektiğini, özellikle iklim değişikliği ortamından bu tür yatırımların elzem olduğunu ifade etti. "Bir söz vardır iş bilenin, kılıç kuşananın" diyen Sekmen, belediyeciliğin vatandaşa hizmet olduğunu, belediye başkanının da konuya vakıf olması, atık su kanallarının sürekli toplanması ve temiz su şebekelerin de son derece temiz olmasının önemli olduğunun altını çizdi. Erzurum'da yeni akslar açtıklarını söyleyen Sekmen, altyapıya yönelik planlar yaptıklarını belirterek, "Erzurum'da ulaşım daha rahat hale geldi" dedi.
Erzurum'un coğrafi büyüklükte 4'üncü olduğuna işaret eden Sekmen, "10 bin kilometre yol ağımız var. Bir o kadar da arazi yolumuz. Köylerde arazilerin ekilip biçilmesi için bu yolların açılması gerekiyor. Asfaltsız köy yolumuz kalmayacak. Biz suyu daha ucuz vereceğiz. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir bizim müşterimiz" diye konuştu.
Yap-işlet-devret modelinin önemine vurgu yapan Sekmen, İstanbul'da yap-işlet-devret modeliyle 5 yılda bütün metroların biteceğini söyledi. Tarım ve hayvancılık konusuna da değinen Sekmen, "Küçük şehirlerde göçü durdurup, vatandaşımızı doğduğu yerde karnını
doyurmamız gerekiyor. Biz bu konuda çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı. Belediyeciliğin, vatandaşa en yakın devlet kurumu olarak tarif edildiğini dile getiren Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm vatandaşlarımız belediyeden hizmet alır. Hizmet sunumu, alt yapı belediyeciliği çok önemlidir. Geçmişte ilk göreve başladığımız zaman, sular akmaz, çöpler toplanmazdı. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yeni bir anlayış gelişti. Samandıra'da belediye başkanlığı yaptım. Yollar yaparken, bir önceki Kartal Belediye Başkanı, uçak mı indireceksiniz diyordu. Oysa ilerleyen zamanlarda bu yollar yetmez hale geldi."
'MALATYA'DA TRAFİK YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ'
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kayısı ihracatının şehre sağladığı katkıdan bahsetti. Malatya'da arıtmasız hiçbir ilçenin kalmayacağını açıklayan Gürkan, özellikle küresel ısınma, sürdürülebilirlik ve kuraklık ortamında bu tür yatırımların önemli olduğunu vurguladı. Gürkan, şehirlerde akarsulara atık su karışmamasının önemine değindi. Malatya'nın yeni arterlerle hızlı bir şekilde gelişeceğini belirten Gürkan, bugün trafiğin yüzde 7 seviyesine düştüğünü sözlerine ekledi.
"İnsanlık medeniyeti Malatya'dan başlamıştır" diye konuşan Gürkan, Aslantepe Höyüğü'nün UNESCO tarafından tescillenmesinin nedeninin de bu olduğunu sözlerine ekledi.
'İSTANBUL'DA GÜNDE 9 MİLYON KİŞİ YOLCULUK EDİYOR'
Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ulaşım alt yapı yatırımlarının önemine vurgu yaptı. İstanbul'da Avrupa'dan Avrupa'ya yolculuk oranının yüzde 57'den yüzde 59'a çıktığını söyleyen Ilıcalı, Asya'nın kendi içindeki yolculuklarının da yüzde 24'den yüzde 31'lere yükseldiğini bildirdi. İstanbul'da toplu taşıma araçları ile yapılan yolculuk sayısının günlük 9 milyona yaklaştığının altını çizen Ilıcalı, metrobüsün de çift yönde kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu ve 1 milyona yakın yolcu taşıdığını belirtti. Metrobüsün kapasitesini iki katına çıkartacak projelerinin hazır olduğunu ifade eden Ilıcalı, İstanbul'da motorlu taşıtlarla yapılan yolculukların yüzde 90'ının 1-2 yolcu ile özel araçlar kanalıyla yapıldığına işaret etti. Akıllı kavşak ve teknolojiyle, ulaşım alt yapısının, merkezi sistemle haberleşecek akıllı sistem haline getirilmesi gerektiğinin öneminden bahseden Ilıcalı, "Ulaşım alt yapısı konusunda bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç var. 3K dediğimiz kaynak, kadro ve koordinasyonu sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.
'Yerel Yönetimlerde Spor' panelinde de Ümraniye Belediyesi Başkanı İsmet Yıldırım ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin konuk etti.
'120 BİN ÇOCUĞU SOKAKTAN ALMAMIZ LAZIM'
Zirve kapsamında düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Spor' panelinde Ümraniye Belediyesi Başkanı İsmet Yıldırım ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin konuk etti.
Sporun hayatın bir parçası olduğuna işaret eden İsmet Yıldırım, "Birçok branş var. Gençlerimiz hangi branşı seçmek isterlerse, onu seçme imkânı var. Amatör branşları çok iyi desteklememiz lazım" dedi.
Bölgede okul sayısının 400'e yakın olduğunu açıklayan Yıldırım, gençleri spora teşvik etmek için çalıştıklarını, 19 branşta lisanlı öğrencileri bulunduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarımız başarıya ulaşmak için çalışıyor. Sokaktan kurtuluyor, kötü alışkanlıktan kurtuluyor. 120 bin genç var, bu gençleri sokaktan almamız lazım" diye konuştu.
Sporcu yetiştirmenin ekonomik açıdan da önemli olduğunu belirten Yıldırım, bir sporcudan 20-30 bin dolar gelir sağladığını da vurguladı. Amatör spor kulüplerinin teşvik edileceğini belirten Yıldırım, bölgede eğitim alan 2010 doğumlu bir sporcunun judoda Balkan şampiyonu olduğunu, bir başka sporcunun da Paris Olimpiyatları'na hazırladığını bildirdi. Ak Parti belediyeciliği olarak sanatta, kültürde, eğitimde, sporda var olduklarını söyleyen Yıldırım, "Şehir kültürü bunu gerektiriyor" dedi.
Sadece sporda değil, sosyal konulara da büyük önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım, "Hastanelerde bir gecede 1.500 kişiye çorba dağıtıyoruz" dedi.
'35 BİN GENCE YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ VERDİK'
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, belediye olarak 20'ye yakın branşta çeşitli spor faaliyetleri bulunduğunu söyledi. Keskin, "Okullarımıza yaptığımız spor salonlarının yanı sıra, okul bahçelerine yaptığımız basket sahaları var. Gençler sadece spor değil, doğayla da ilgileniyor. Teknolojiye ilgileri de çok yüksek" dedi.
Belediye olarak TÜBİTAK'la "Yaşamı Seviyorum" projesi başlattıklarını açıklayan Keskin, aynı zamanda gençlerle 6 noktada ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Gençlere yönelik yeni bir teknoloji merkezi kurduklarını dile getiren Keskin, burada kalkınma ajansının desteği olduğunu söyledi. Keskin, "2018'den bu yana 35 bin evladımıza, yapay zekadan robotik kodlamaya kadar 46 branşta eğitim verdik. Gençlerin vatanını, milletini seven, ülkenin geleceğiyle ilgili gençler olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.
'AYVALIK'A GÜNÜBİRLİK 4 MİLYON TURİST'
"Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar" panelinin moderatörlüğünü Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah Köşe Yazarı Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü ve Sabah Köşe Yazarı Özlem Doğaner yaptı. Panelde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ekonomik olmayan hiçbir işin sürdürülebilir olmasının mümkün olmadığını, belediyelerin sürdürülebilirliğe öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların hizmet istediğini çok net söylediğinin altını çizen Yılmaz, güven, konfor ve hijyen faktörlerinin de hizmet noktasında öne çıktığına vurgu yaptı. Şehirlerin eşit yaşam koşullarına sahip olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bölgenin turizm hareketliliği ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ayvalık nüfusunun 70 bin, Edremit'in 180 bin olduğuna işaret eden Yılmaz, "Ayvalık bölgesine günübirlik gelen ziyaretçi sayısı ise 4 milyon. 1 Haziran-1 Eylül arasında turizm hareketliliği açısından en yoğun dönemimiz. Ayvalık, Edremit, Erdek gibi ilçelerimiz hem ikinci konut yani yazlık olarak hem de tatil amaçlı yoğun ilgi çekiyor" dedi.
Tatilcilerin çöp atıklarını enerjiye dönüştürdüklerini ifade eden Yılmaz, bu sayede 50 bin haneye elektrik sağladıklarını söyledi.
'BELEDİYECİLİĞİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRDÜK'
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, son 50 yılda hızlanan dijitalleşmenin pandemi ile pik yaptığını söyledi. Bilgiye dayalı belediyeciliğin artık çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Yazıcı, "Kent otomasyon işlemleri, bilgi-işleme dayalı alt yapıyla toplumsal hizmetlerimizi arttırıyoruz. Mobil uygulamalarla belediyecilik hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Okullarla iş birliği yaptık. Akademik işbirliklerimiz oldu. Şehircilikte gençlere yatırım önemli" dedi.
Günümüzde dijital okuryazarlığın çok kıymetli olduğuna işaret eden Yazıcı, kadınların bu konuya çok daha ilgili olduğunu, seçim vaatlerinde de dijital okuryazarlıkla ilgili çalışma başlattıklarını açıkladı. Gençlerin dijital okur-yazar olmaları için çaba harcamak gerektiğine işaret eden Yazıcı, "Dijital devrim artık daha hızlı. 'Hızlı balık yavaş balığı geçer' devrindeyiz. Hem okulların hem de belediyemizin bu konuda en iyi kullanıldığı yerler olmasına gayret ediyoruz" dedi.
Yazıcı, bölgede ücretsiz teknopark planları bulunduğundan da söz etti. Güçlü şehirler ve sürdürülebilirlik için dijitalleşmenin önemli olduğuna vurgu yapan Yazıcı, "Karbon ayak izini ne kadar çok azaltırsak, gelecek nesillere çok daha iyi bir dünya bırakılabiliriz" ifadelerini kullandı.
'SİNCAN ARTIK ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR'
A Haber Spikeri Cansın Helvacı ise 'Sosyal Belediyecilikte Turizm ve Gastronomi' panelinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı ağırladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ankara'daki lezzet ve gastronomi turizminde artık Sincan'ın öne çıkmaya başladığını belirterek şunları söyledi:
"1970-1980'lerden sonra Sincan, Ankara'nın sanayi merkezlerinden biri olmaya başladı. Tüm Ankara'nın ihracatının 3'te 2'sini Sincan yapıyor. Uluslararası hareketlilik nedeniyle business gastronomi önemli bir noktada. Çin'den Amerika'dan lezzetler Sincan'da bulunabiliyor. Sincan'ı sanatın, kültürün, tarihin, turizm ve sporun merkezi yapmak için çalışıyoruz. Son 5 yılda çok ciddi çalışmalar yaptık. Öğrenci şehri yaptık ve öğrenci gastronomisi oluştu. Anadolu gastronomisi, uluslararası gastronomi, sokak lezzetleri, yöresel lezzetler ile gastronomik çeşitliliğin en yoğun bölge Sincan'dır. Başkent Üniversitesi ile iş birliği ile Gastro Akademi kurduk ve son teknoloji ile donatılmış dünya ve geleneksel mutfak konusunda uzman kişiler yetiştirmek, yetenekli şefler yetiştirmek için çalışıyoruz. 105 bin okuyan genç var. Bunlara istihdam sağlamak için çalışıyoruz. Ayrıca bu gençlerimiz için kültüre sanata spora da yatırım yapıyoruz."
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül paneldeki Göbeklitepe ve Virane şehirden bahsederek başladı. Beyazgül, "Göbeklitepe 12 bin yıl öncesinden gelen birçok medeniyetin burada kesiştiği sanatın bilimin yaşadığı yer olarak biliniyor. Kadim şehir demek için her türlü öğeye sahip. Gastronomide Urfa'da toplanmıştır. Yemek, müzik Urfa'da hepsi var. Her dilde müzik yapılır. Sıra geceleri herkesin bildiği gibi çok konuşulur. Urfa için çok fazla 3'ü 1 arada vardır. Güzel bir yemek eşliğinde güzel bir mekânda en güzel tatları burada bulursunuz. Şanlıurfa bir aşk şehridir" dedi.
"SİNEMA MÜZESİ KURDUK"
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye olarak gençlere yönelik yaptığımız faaliyetler, kültür, turizm alanında yaptığımız çalışmalar bulunuyor diyerek başladı. Çınar, "Yaptığımız yatırımlarla turizmden de pay alıyoruz. Gastronomi konusunda da çok iddialıyız. Dünya kayısı ihracatçısıyız. Bu bölgede 50 çeşit meyve sebze yetişir. Yeşilyurt Malatya'nın en büyük ilçesi. Kayısı çekirdeğinden geliştirdiğimiz kahve oldukça ünlü. Yeşilyurt'a özel 37 çeşit yemeği var. Antep'ten sonra en fazla tescil yapan yer biziz. 130'a yakın bulgur ve türevlerinden yemek yapılıyor. Vejetaryen ve vegan mutfaklara da hitap ediyoruz. Gelen insanlar kültürümüzü öğrenmek ve yemeklerimizi tatmak istiyor. Var olan tarihi değerleri geliştirmek için de birçok proje yapıyoruz. Tekstil alanında da fonksiyonel bir tekstil müzesi, gastronomi müzesi oluşturduk. En son açtığımız sinema müzesi oldu. Sinemacılık sektöründe kullanılan malzemelerin yer aldığı bir sinema müzesi oluşturduk. Belediyecilik noktasında fiziksel ve çevreye yapılan yatırımlarla katkılar sunuyoruz. Şehirde de böylece ciddi bir hareketlilik oluştu. Arslantepe'de de kazı çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 7000 yıllık bir tarihi var, medeniyetin başlangıç noktası olduğunu hatırlatmak isterim. Kurduğumuz kadın kooperatifleri sayesinde birçok ürün tüketicisi ile buluşuyor" dedi.
Zirve'nin 'Yenilenen ve Büyüyen Şehirler' konulu son panelinde ise A Haber Spikeri Haktan Uysal, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi konuk etti. Savcı Sayan, yerli ve elektrikli otomobil TOGG'un kendilerine moral olduğunu belirterek, "TOGG bize cesaret verdi, Anadolu'nun şahlanışını hatırlattı" dedi.
Ağrı'nın altın yataklarının dünyanın en güzel altın yatakları olduğunu söyleyen Sayan, madenlerin yanı sıra seracılıkta da şehrin dünyada yer edinmeye başladığını, Ağrı'dan domates ihracatı yaptıklarını söyledi. Dünyanın en ucuz suyunun da Ağrı'da olduğunu açıklayan Sayan, ancak tahsilatın yüzde 5 seviyesinde bulunduğunu dile getirdi. Ulaşımın da ucuz olduğunu belirten Sayan, "Ulaşım, 0,25 kuruş. En konforlu araçlarla sağlanıyor, ancak kimse bunu konuşmuyor. İstanbul'da ise 20 kat daha pahalı. Ayrıca fakir ailelere 2 kilogram et veriyoruz, genç kızlara çeyiz veriyoruz. Üniversite öğrencilerine yardımcı oluyoruz" dedi.
'6 ARALIK'TA BRÜKSEL'DE ÖDÜLÜMÜZÜ ALACAĞIZ'
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye'nin önemine vurgu yaparak, "Her geçen gün büyüyen bir millet, her geçen gün dünyada kendinden söz edilen bir ülkeyiz" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlar için altyapıda, imarda, eğitimde, sporda ve birçok alanda çalışmalarını büyük bir heyecan ve gayretle sürdürdüklerini söyleyen Yüce, bu çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Geçmiş dönemlerdeki çalışmaları kendilerine rehber edindiklerini belirten Yüce, şehre önemli çalışmalar kazandırmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:
"6 Aralık'ta, Avrupa Spor Şehri Sakarya unvanını almak üzere şehrimize davet gönderildi. O tarihte Brüksel'e gidip alacağız. Şehrimizin bilimsel ve dünya ile yarışan bir şehir olması için seferberiz. Açılışını yaptığımız 91 eski köy okulunu devreye aldık. Sakarya bir kültürler mozaiğidir. Sakarya bir dünyadır. Herkesin kültürüne saygı vardır. Bu zenginlikleri değerlendirebiliyorsanız, o şehir farklı oluyor. İpek Yolu'nun geçtiği yer Sakarya'dır. 7 organize sanayi bölgemiz var. Dünya devleri Sakarya'da. Savunma sanayinin merkezi Sakarya'dadır ve gıdada Sakarya'nın yeri çok ayrıdır."
GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
A Haber tarafından düzenlenen '21.Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nin sponsorluğunu Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul Havalimanı, Koza Altın İşletmeciliği, Papara, Türk Telekom, Vakıf Leasing ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı üstlendi.