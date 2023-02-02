Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 211 milyon dolarlık kazanç! Türkiye'den halı ihracatı
Giriş Tarihi: 2.2.2023 16:55

211 milyon dolarlık kazanç! Türkiye'den halı ihracatı

Türk halı üreticileri, ocak ayında 211 milyon 588 bin dolarlık dış satım yaptı.

AA
211 milyon dolarlık kazanç! Türkiye’den halı ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yazılı açıklamasında, halı sektöründeki uzun süreli düşüşün yeni yılın ilk ayındaki yükselişle son bulduğunu belirtti.

Halı üreticilerinin, bu yılın ocak ayındaki ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artırdığına işaret eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Uzun bir aradan sonra ihracatımız yükseldi, mutluyuz. Türkiye geneli halı ihracatımız yüzde 6,6 artışla 211 milyon 588 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu yılımızın daha iyi geçeceğine inanıyorum. Sektör olarak bu yıl uzak coğrafyalar başta olmak üzere birçok ülkede Türk halısını tanıtacağız. Ticaret Bakanlığımızın yayımladığı bir genelge ile Dahilde İşleme İzin Belgesi'ndeki süre sıkıntısı olan firmalarımıza müracaat etmeleri halinde 6 ay ek süre verilecek. Bu destekten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
211 milyon dolarlık kazanç! Türkiye'den halı ihracatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA