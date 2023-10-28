En yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldı

'Türkiye Yüzyılı'nda tekstil sektörünün geleceği' temalı istişare toplantısı Malatya'da geniş katılım ile gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.



Tekstil sektörünün geleceğinin istişare edildiği toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Malatya'nın tekstil sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, kentteki istihdamın yüzde 45'ini tekstil sektörünün oluşturduğunu söyledi. 2022 yılında Türkiye'deki toplam ihracatın içerisinde tekstil ürünlerinin payının yüzde 5,6 olduğunu ifade eden Akçin, "Tekstil ürünlerinin Malatya'daki ihracat değeri 24 milyon dolar iken ithalatı ise 13 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Tekstil sektöründe Malatya'mızın dış ticarette ülke ekonomisine katkısı yüzde 0,17 olmuştur" dedi.



Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise teşvik uygulamalarının şehir veya bölgeler bazında verildiğini belirterek "Burada bir istikrar olmaz ise bir vilayete verilen teşvik, 3-5 yıl sonra diğer bir vilayete veriliyor. O dönemde de o bölgeye verilen teşvik ve yapılan yatırımın boşa gittiği gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu problemin altını çizmek istiyorum. Malatya'mıza daha sonra komşu vilayetlerimize verilen teşvik fabrikaların komşu vilayetlere taşınması gibi gereksiz anlamda bir taşınma masrafı ve iş gücü maliyetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda bölgesel olarak verilen teşviklerin sürdürülebilir ve sürekli olmasına dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"İHRACATIMIZIN YÜZDE 12'SİNİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ OLUŞTURMAKTADIR"



MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat da tekstil ve hazır giyim sektörünün ülke ekonomisinin temel taşlarından birisi olduğunu vurgulayarak "Son yıllarda sektörün teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle büyümeye devam etmektedir. Bu büyüme hem iç pazarda hem de uluslararası arenada etkisini göstermektedir. Mevcut verilere göre baktığımızda, sektörümüzün ihracat performansının son derece olumlu olduğunu görmekteyiz. Hazır giyimde kilogram başına 19 dolar, tekstilde ise yaklaşık 5 dolar civarında birim fiyatlarımızda bu iki sektörümüz Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü konumunda, 2022 yılını toplamda 31,5 milyar dolarlık ihracatla kapattık. Bu yıl ise 22 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleşti. Toplam ihracatımızın yüzde 12'sini tekstil ve hazır giyim sektörü oluşturmaktadır" ifadelerine yer verdi.



Daha sonra söz alan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir de 12 iş adamının çıktığı yolda MÜSİAD'ın bugün Türkiye ve yurt dışında 170 noktayı aşkın 14 binden fazla üye ve 60 binden fazla firmaya ulaştığını ifade etti.



"2023 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE İHRACATIMIZI 187,4 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELTTİK"



Son olarak söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise dünya ve Türkiye, genel ihracat rakamları, ihracat stratejileri ve hedefleri, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir ihracat ve iç ticaret faaliyetleri konularında açıklamalarda bulundu. Dünyada yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,8 oranında büyüdüğünü belirten Gürcan, "Ülkemizin bu performansının yılın geri kalanında da sürmesini ve yıl genelinde yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme oranına ulaşmayı bekliyoruz. Yılın ilk yarısında kaydettiğimiz bu değerler ile son 12 çeyrekte kesintisiz büyümemizi sürdürmeyi başardığımızı belirtmek isterim. Uygulamaya devam ettiğimiz ve sonuçlarını almaya başladığımız doğru politikalar neticesinde 2002'de 36,1 milyar dolar olan ihracatımız 2022 sonunda 7 kat artarak 254,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yine bu dönemde dünya ihracatından aldığımız pay ise 2002 yılındaki yüzde 0,5 seviyesinden, 2022 yılında yüzde 1,02'ye ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,04'e yükselmiştir. Eylül ayında 22 milyar 670 milyon dolarlık ihracat ile bugüne kadarki en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaştık. Küresel konjonktürdeki tüm olumsuzluklara rağmen 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımızı 187,4 milyar dolar seviyesine yükselttiğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim. Emeği geçen bütün üreticilerimize, ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Küreselleşmenin değiştirdiği dünyada bugün rekabetin de anlamının değiştiğine dikkat çeken Gürcan, "Firmalarımızın uluslararası rekabet koşullarını iyi analiz etmesi ve tüm sektörlerin kendilerini yeni dönemin şartlarına uygun bir biçimde dönüştürmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, moda, marka, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon, firmalarımızın ihracat stratejilerinde öncelikli olmalıdır. Bakanlık olarak ihracattaki kısa ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak amacıyla yürürlükte olan destek mekanizmalarımızı daha da etkin kılarken, günün rekabet koşullarının gerektirdiği surette yeni mekanizmalar da kurgulamayı sürdüreceğiz. Bizler ihracatı bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Tüm gücümüzle ve her fırsatta ihracatçılarımızın yanında olma konusunda azami gayreti gösteriyoruz. Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında Türkiye ekonomisinde ve ihracatta yeni rotalar çizmeye, rekorlar kırmaya ve tarih yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.