2.3 milyarlık yeni proje

İNVESTİnşaat yeni gayrimenkul yatırımları için düğmeye bastı. Sarıyer Ayazağa bölgesinde 2 proje geliştiren firma, üçüncü projesinin için inşaat ve satışa başladı. Vadi olarak adlandıran Ayazağa'da 2.3 milyar yatırımla 'İnvestvadi' projesini hayata geçireceklerini belirten İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, "Bölgede ortak girişimle Vadistanbul projesini, daha sonra da Vadikoru projelerini hayata geçirmiştik. Şimdi üçüncü projeye başladık. 23 bin 500 metrekare arsa üzerindeki projemizde 210 konut, 7 villa, 25 dükkan ve 202 rezidans daire yer alıyor" diye konuştu.Sanayi dönüşümü kapsamında hayata geçen projede konutların yüzde 1 KDV ile satılacağını belirten Uçar, "Projede metrekare fiyatları 87 bin liradan başlıyor. Tamamlandığında 200 bin metrekarenin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Önceki projemizde metrekare fiyatı 8 bin 500 liradan 35 bin liraya gelmişti" dedi. Uçar, proje sözleşmelerinde 24 ay yazsalar da 18 ayda teslimleri tamamlamayı planladıklarını ifade etti.AVM ve ticari birimleri kiralama yaparak portföylerinde tutuklarını belirten Uçar, bu projede de rezidans daireleri kiralama yolunu seçtiklerini dile getirdi. Önümüzdeki dönemde bir otel grubu ile anlaşarak 1+1 ve 2+1 daireleri kiralayacaklarını belirten Uçar, "Ticari üniteleri bir havuzda toplayarak şirketin öz kaynağını büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.GÜNDEMLERINDEKI bir diğer yatırımın Bodrum Gölköy'de olduğunu belirten Bahattin Uçar, "81 bin metrekare arazi üzerinde, otel, villa ve rezidanstan oluşan bir proje hayata geçireceğiz. 1.8 milyar lira yatırım yapacağımız projede satışlara 2023 yılının başında başlayacağız" dedi. Uçar, 2023'te Sarıyer ve Eyüp'te yeni konut yatırımları planladıklarını da ekledi.KONUT fiyatlarının her geçen gün artması konusunu değerlendiren Uçar, "Tüm dünyada emtia fiyatlarında bir artış var. Bu da maliyet artışını beraberinde getiriyor. Bir de ülkemizde üretimin azalmasıyla arz-talep dengesi bozuldu. Bu durumun dengelenmesi de 2-3 yılı alır. Bu nedenle konutta fiyat artışı devam edecek" dedi.