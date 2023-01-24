2.3 milyon kişiye 7.8 milyarlık ek gösterge farkı

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başlayacak. Toplam 2 milyon 384 bin kişiye 7.8 milyar liralık ek gösterge farkı ödenecek.Farklar, aylıklarına her ay alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur'luların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başladı. Emekli Sandığı kapsamındakilere de yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılıyor. Emekli Sandığı kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 milyon lira ödenecek. Hak sahiplerinin banka ve PTT hesaplarına 9 bin 541 lirayla 17 bin 347 lira arasında değişen 2022 ek ödeme tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başlayacak.