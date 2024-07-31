23.7 milyar $ gelir 109 $ gecelik harcama

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ve tüm dünyada sporseverleri ekranları başına kilitleyen Fransa Yaz Olimpiyatları, milyonlarca kişinin tatil planlarını ertelemesine neden olurken, dünya turizm hareketlerini de yavaşlattı. Ancak Türkiye'nin turizmde ana pazarlarını etkileyen bu önemli gelişmeye rağmen yıla 60 milyon turist hedefiyle giren Türk turizmi, ikinci çeyrekte de rekor serisine devam ettirmeyi başardı. İlk 6 ayda 23.7 milyar dolarla rekor turizm geliri elde ettiğimizi söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir olarak belirlediğimiz yılsonu hedefimize uyumlu olarak büyümeye devam ediyoruz" dedi. 2024 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıklayan Bakan Ersoy, iki dev turnuvanın artış oranlarını bir miktar yavaşlattığına dikkat çekti. Söz konusu yavaşlamanın temmuz ve ağustos aylarında da devam etmesini beklediklerini anlatan Ersoy, "Eylül itibarıyla tekrar artış oranlarında yükselme göreceğiz. Yıl sonu hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçiyi yakalayacağımızı şu anki rakamlar gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.Avrupa'da düzenlenen iki büyük organizasyon nedeniyle Türkiye'ye turist gönderen ülke sıralamasının değiştiği bilgisini paylaşan Bakan Ersoy, "2.7 milyonla Rusya'nın birinci sırada yer alırken, Almanya 2.5 milyon turistle ikinci sırada yer aldı. Almanya'yı 1.8 turistle Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı. Almanya'da yaşanan düşüşte Avrupa Şampiyonası nedeniyle kamu kurumlarındaki izinlerin iptal edilmesi etkili oldu. Ancak yine Almanya birinci sıraya oturacaktır" diye konuştu. Yabancı ziyaretçilerde geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 103 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara yükseldiğini açıklayan Bakan Ersoy, tüm ziyaretçilerde kişi başı gecelik harcamanın ilk 6 ayda 98 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Ersoy, "Tüm ziyaretçilerde yıl sonu hedefimiz 103 dolar olduğunu düşünürsek hedefimizle uyumlu şekilde ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Söz konusu dönemde ortalama kalış süresi 10.1 gün oldu. Yıl sonu hedefimiz ise 9.7" şeklinde konuştu. Bu rakamın muhtemelen 9.7 ortalama kalış hedefinin üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.Sondönemde gündeme gelen Bodrum ve Çeşme'deki doluluk oranlarının düşük olmasını değerlendiren Bakan Ersoy, bunun nedeni olarak turizmin 12 aya yayılamamış olması ve tek pazar, yani iç pazar endkesli olmasını gösterdi. Bakan Ersoy, şunları kaydetti: "Yunan adalarının kapıda vize vermesi ve Türk ziyaretçilerin geçen seneye oranla daha kısa süre konaklamış olması etki yapmış olabilir. 2018 yılında bölge turizmini geliştirmek ve sezonu 12 aya yaymak için Ege Turizm Merkezleri projesini oluşturduk. Spor aktiviteleri, kültür sanat merkezleri, etkinlik sanat alanları, nitelikli yatak kapasitesiyle her kesime hitap eden konaklama ortamı oluşturulacaktı. Bu projeyle İzmir ve Bodrum direkt uçuşlarla başta Avrupa olmak üzere dünyada birçok noktaya bağlanacaktı. Ancak yerel yönetimler projeye siyasi yaklaştı. Hukuki süreçler başlatıldı. Yavaş olsa da ilerliyor."BakanErsoy, 6 Mayıs'ta yeniden ibadete açılan Kariye Camii'yle ilgili yeni bir düzenlemeyi paylaştı. Bakan Ersoy, UNESCO kuralları kapsamında Kariye Camii'nin ziyaretçi yönetim planıyla yönetilmesine karar verildiğini duyurdu. Ersoy, "Cami cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günü dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla turistik ziyaretler kişi başı 20 euro olacak. Gelirin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kalıyor" şeklinde açıklama yaptı.Turizmkonutlarıyla ilgili sonuçları paylaşan Ersoy, "Şu ana kadar 32 bin 904 konuta belge verildi. Bunların 29 bin 789'unun işlemleri tamamlandı. 2 bin 364 tesisin işlemleri devam ediyor. İncelemede 8 bin 476 tesis bulunuyor. Belge taramaları ve yerinde tespitle birlikte çalışmaya başlayabilirsek. Yaklaşık 40 binin üzerinde konut turizm amaçlı hizmet verecek durumda gözüküyor" bilgilerini verdi.BLOOM Consulting Brand Ranking 2024/2025 Tourism Edition raporunda Türkiye'nin sıçramasından övgüyle bahsedildi. Ülkelerin turizm marka değerlendirmelerini yapan daha çok tanıtım, iletişim ve ekonomik performans ile turizm gelirlerini değerlendiren rapor, Ekonomik Performans (turizm gelirleri), Dijital Talep, Online Performans (sosyal medya) ve Ülke Marka Stratejisi kriterlerini esas alıyor. Raporda, Türkiye ile ilgili şu değerlendirme yapıldı: "Türkiye, yükseliş serisini sürdürerek şaşırtıcı bir şekilde beş sıra atlayarak küresel sıralamada altıncı sıraya yükseldi. Gelişimde turizm talebindeki artışın iyileşmesi, çok iyi CBS Rating'i ve güçlü bir sosyal medya görünürlüğü etkili oldu. Türkiye bu alanda kendine yer edindi ve Avrupa ile son zamanlarda yaşanan gerginliklere rağmen etkileyici gelişmeler kaydetmeye devam ediyor."