2.4 milyon emeklinin maaş farkı yatıyor

EmekliSandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farkları bugün ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Açıklamada, "Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz- ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustoseylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi" denildi.