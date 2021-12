25 bin firmadan indirim harekâtı

YILIN son günlerinde döviz kurlarında meydana gelen düşüşün fiyatlara indirim olarak yansıması beklenirken, Türkiye 'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM. com da 25 bin firma ve 25 milyondan fazla ürünle indirim için harekete geçti. Geçtiğimiz yıl başlattığı "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" kampanyası kapsamında, bu pazar gününden başlayarak yılın ilk ışıklarına kadar tüm sektörlerde büyük indirimler yapacak. PttAVM.com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu , "Piyasaların normalleşmeye başlaması bizleri de olumlu etkileyecek. Döviz kurunda meydana gelen düşüş fiyatlarda etkisini gösterecek. Tüm sektörlerde üreticiler bu yıldan kalan ürünlerini bitirmek için platformumuzda buluşacak" diye konuştu. Döviz kurlarında aşağıya doğru yaşanan hareket e-ticaret sektörüne de indirim olarak yansıyacak. Çevikoğlu, dünya genelinde indirim ayı olarak görülen kasım ayından ne sektörün ne de vatandaşların umduğunu bulamadığını belirterek, "Bunda gerek döviz kurlarındaki oynaklık gerekse de tedarikçilerin tatmin etmeyen indirimleri etkili oldu" diye konuştu. Her yıl kasım ayında düzenlenen kampanyaları hatırlatan Hakan Çevikoğlu, "Geçtiğimiz yıl bize özgü bir indirim dönemi başlattık. Ülkemizin kendine özgü indirim gününün olmasını istedik ve her yılın son pazar gününü 'Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı' olarak ilan ettik. Oldukça sevildi. Bu uygulamayı bu yıl da büyük indirimlerle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıl pandemi döneminin yasakları içerisinde bir yılbaşı geçtiğini söyleyen Çevikoğlu, "Bu yıl daha farklı bir yıl sonu bizleri bekliyor. Alışverişler, hediyeleşmeler daha aktif olacak. Bunun etkisini şimdiden artan talepten görüyoruz. 26 Aralık günü çok ilgi çekecek indirimlerimizle yeni yılın ilk ışıklarına kadar firmaların stoklarını eriteceği yeni bir sürece öncülük edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Çevikoğlu, "Tüketicileri yüzde 25'ten 70'lere varan indirimlerle buluşturacağız. Kampanyamız pazar günü başlayacak ve yeni yılın ilk ışıklarına kadar sürecek. Bu dönem vatandaşlarımız için de, pazar yerimizde faaliyette olan satıcılarımız için de bir fırsat olacak. Muhtemel fırsatçılıkları da yakından takip edeceğiz" dedi