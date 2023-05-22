25 bin kişi ev borcunu kapattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut ve işyeri sahipleri için 24 Nisan- 18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'borcunu erken ödeyene yüzde 25 indirim' kampanyasına vatandaştan yoğun ilgi geldi. Kampanyadan 27 bin 12 kişinin faydalandığı açıklandı. Satışları 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2021 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri 24 Nisan-18 Mayıs tarihlerinde başvurularını yaptı.Her yıl 2 kez yapılan indirim kampanyasında geçmiş yıllarda yüzde 20-22 indirim uygulanırken, bu oran yüzde 25'e çıkarılmıştı. İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve işyeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Söz konusu kampanyada 25 bin 356 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak, bin 656 kişi ise kısmi ödeme ile indirim imkânından faydalandı. Kredi imkânı olsa da vatandaşın tercihi yastık altı birikim oldu. TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre borçların yüzde 81.56'sı kişisel tasarruflarla kapatıldı. Yılın ikinci yarısında yeni bir kampanya daha yapılması bekleniyor.DEVAM eden sosyal konut kampanyasında taksitlerin her yıl memur maaş artış oranına göre artılacak olması eleştiri konusu olmuştu. Ancak TOKİ'nin her yıl iki kez düzenlediği bu indirim kampanyaları ile hem borcu erken kapatmak hem de daha az ödeme yapmak mümkün oluyor. Borcunu kapatmak için kredi kullananlar ise taksitlerini sabitleyebiliyor. Tapusunu erken alan, devir hakkını da elde edebiliyor.