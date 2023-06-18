25 milyon $’a batarya fabrikası kuracaklar

UlubaşlarGrubu şirketlerinden Ulu Motor ile Çin'in en büyük teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth, Türkiye'de batarya geliştirme ve üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre 2024'ün ilk çeyreğine kadar 800+4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açılacak. Her iki grup bu ortak proje için toplamda 25 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecekler. Yeni nesil bataryalar ile şarj gücü 120kw'den 480kw'ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak. Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş, anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi: "Batarya özellikle otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur ve bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Özellikle ihracat tarafında bizim gurur duyacağımız işler yapmamızı sağlayacak. Ayrıca Skywell'in üç sene içerisinde piyasaya sürmeye planladığı yeni modellerinin de Türkiye'de üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler beklemekteyiz."Skywell Kurucu Ortağı ve CEO'su Wu Longba, "Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın 15 ülkesinde distribütörümüz olan Ulu Motor ile yatırım konusunda çok yakın çalışıyoruz. Batarya fabrikası açmak konusunda anlaşmaya vardık. Fizibilite çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Ayrıca Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmayı, yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirmeyi ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planlarımız arasına koyduk" dedi.