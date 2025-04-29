25 yılın en düşük işsizliği yüzde yüzde 7.9

Enflasyonla mücadele ederken kesintisiz büyüme sürecini 18 çeyreğe taşıyan Türkiye ekonomisi, istihdam tarih yazmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre martta işsizlik oranı 0.3 puan azalarak yüzde 7.9'a geriledi. 23 aydır tek hanede kalmaya devam eden işsizlik oranı 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.5, kadınlarda yüzde 10.6 olarak tahmin edildi. Martta istihdam edilenlerin sayısı 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine çıkarken, işsiz sayısı 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 binle Haziran 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

32.6 MİLYON İSTİHDAM

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin oldu. İstihdam oranı da 0.6 puan artışla yüzde 49.2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66.9 iken kadınlarda yüzde 31.9 olarak kayıtlara geçti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü martta bir önceki aya göre, 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da 0.4 puan yükselişle yüzde 53.4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.6 iken, kadınlarda yüzde 35.7 olarak hesaplandı.

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, martta bir önceki aya göre 0.3 saat artışla 43.7 saat oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, martta aylık bazda 0.3 puan artarak yüzde 28.8 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17.9 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20.1 olarak tahmin edildi.



OVP HEDEFİYLE UYUMLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "İşsizlik oranı OVP hedeflerimizle uyumlu seyrediyor. Ülkemizin istihdam seferberliğinde yeni bir aşamayı başlatan Ulusal İstihdam Stratejimiz sayesinde iş gücü verilerinde tarihi seviyeleri görüyoruz" dedi. Işıkhan, gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin ve insana yakışır iş koşullarında istihdamlarının desteklenmesi için gayretle çalışacaklarını vurguladı. Öte yandan Bakan Işıkhan, 149 belediyenin 30 milyarlık prim borcunu yapılandırmak üzere SGK'ya başvurduğunu belirterek, "28.2 milyar TL ödenmeyen prim borcu tahsilatı gerçekleştirdik" dedi.



İSTİHDAMDA ARTIŞ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyonun kalıcı olarak tesisi için gerekli adımları atarken, işgücü piyasalarımızın etkin çalışmasını da gözeterek işsizliği azaltmaya devam ediyoruz" dedi. Yılmaz, eğitime yaptıkları yoğun yatırımlar sayesinde yükseköğretim mezunu gençlerin sayısında son yıllarda hızlı bir artış yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti: "İstihdam politikalarımızı, eğitim seviyesi artan iş gücümüze uygun olarak geliştirmemiz sonucunda gençlerimizin iş gücüne katılma oranları artmakta, istihdam oranı yükselmektedir. Mart 2025 itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş iş gücüne katılma oranı gençlerde yüzde 47.4'e ulaşırken, genç işsizliği yüzde 15.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Programımızda öngördüğümüz şekilde istihdamımızı artıracak ve toplumsal refahımızı ileriye taşıyacak politikalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu süreçte istihdamımızı artırmak için çok yönlü tedbirlere devam edeceğiz."