“250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağız, 2023’te bu rakamı daha da büyüteceğiz”

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından bugün düzenlenen 6. Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde Bakan Muş, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Bakan Muş, geçen seneyi 225 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıl ise 250 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu hatırlatarak, "Şu an itibarıyla biz bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bu hedeften herhangi bir sapmamız söz konusu değil" diye konuştu.
İhracatın artış trendinde bir yavaşlama söz konusu olduğunu, Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'ini yaptığı Avrupa Birliği üyelerine ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine yapıldığını dile getiren Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Oradaki bir yavaşlama, talep düşüşü ister istemez bizim ihracatımızı etkiliyor. Oradaki yavaşlamayı da uzak ülkeler stratejimizle dengeliyoruz. Bizim dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 1 seviyesinde. Fakat uzak ülkeler olarak belirlediğimiz ülkelerden aldığımız pay yüzde 0,25, yani normalin dörtte biri kadar. Dolayısıyla bu ülkelerden aldığımız payı ortalama ihracat seviyemize çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Bu iş bağlantılarını hemen kurmak kolay olmuyor. Ancak şu an bütün iş planlarımız, ihracatçı birliklerinin bütün seyahatleri, fuarları ve organizasyonları bu pazarlara yönelik yapılıyor. Dolayısıyla biz buradaki payımızı da dünyadan aldığımız pay olan ortalama yüzde 1 seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu, bize bugünkü rakamlarla ilave 80 milyar dolarlık ihracat artışı demek, ancak bu zor bir süreç. Lojistik, planlama, oradaki dağıtım kanallarına girme gibi farklı farklı ayakları var."
Uzak ülkelerde Türkiye'nin ve Türk ürünlerinin imajının çok olumlu olduğunu dile getiren Muş, gelecek dönemde çok yoğun şekilde oralara odaklanacaklarını söyledi. Muş, bu çalışmaların 3-4 yıl sürebileceğini kaydederek, aradan geçen sürede AB'nin yine önemini koruyacağını ancak onun gibi önemli pazarların ortaya çıkabileceğini bildirdi.
'2023 DÜNYA İÇİN 2022'DEN DAHA ZOR OLACAK'
İhracatta talepteki yavaşlamayı tetikleyen en büyük unsurun belirsizlik olduğunu belirten Bakan Muş, "Bir şekilde maliyetler finanse ediliyor, finansal maliyetlerinin yüksekliği veya yatırım maliyetinin yüksekliğine bir şekilde katlanılıyor ancak gelecekle alakalı beklentilerin olumsuzluğu, ne olacak beklentisi bütün her şeyi durduruyor. Yani hiç beklemediğiniz zaman bir ülkede başka bir gelişme olabiliyor. Dolayısıyla bu beklenti ister istemez yatırım kararlarını ve talebi inanılmaz derecede azaltıyor.
Biz bunu belli sektörlerde görüyoruz. Bu açığımızı kapatmak için bu ilave pazarlara yöneleceğiz, ama sadece AB'de değil, küresel ekonomide uluslararası kuruluşların aşağı yönlü bazı revizeleri söz konusu. Yani 2023 için ticaretteki büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ediyorlar. Dolayısıyla 2023 yılı, dünya için 2022'den daha zor olacak" diye konuştu.
Bakan Muş, büyük umutlarla girilen 2022'de yaşanan Ukrayna-Rusya Savaşı'nın, yaptırım kararlarını, ilişkilerin gerilmesini, emtia ve enerji fiyatlarındaki artışların sürmesini ve enerji tedarikinde yaşanan problemleri tetiklediğini, tüm bunların da hem üretimi hem de talebi ciddi şekilde olumsuz etkilediğini söyledi.
'2023'TE HİZMET İHRACATINDA 100 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ AŞMAK İSTİYORUZ'
Bakan Muş, hizmet ihracatına ilişkin bir soru üzerine, "Bu yıl olmasa da 2023'te hizmet ihracatında 100 milyar dolarlık hedefi artık aşmak istiyoruz. Burada gündemimize aldığımız pek çok ana sektör var. Hizmet ihracatının net artısı aslında mal ihracatından çok daha fazla. Dolayısıyla katma değeri daha çok ülkede kalıyor" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının 350 milyar dolara ulaşabileceğini ifade eden Muş, mal ve hizmet ihracatı ile ilgili teşvik mekanizmalarını ortaya koyduklarını kaydederek, hizmet ihracatı tarafında da bir farkındalık başladığını söyledi.
Ticaret Bakanı Muş, bilişim sektörüne özel tasarlanan e-Turquality (Bilişimin Yıldızları Programı) desteklerine ilişkin soruya karşılık, sadece bilişim ve benzer sektörlere yönelik hazırlanan bu programın şirketlerin ihracatlarına ciddi katkı sunacağını bildirdi. Hizmet ihracatı içerisinde en büyük katkıyı bilişim sektörüne ayırdıklarını dile getiren Muş, dünyanın her geçen gün daha da ileriye gittiği bu alanda büyümek istediklerini anlattı.
Muş, yurt dışından eğitim için gelen üniversite öğrencilerine ilişkin bilgi vererek, Türkiye'nin iyi öğrencileri buraya çekme imkanına sahip olduğunu söyledi. CHP'nin e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmasının ve AYM'nin bazı maddeleri esastan görüşeceğinin hatırlatılması üzerine Muş, bir sektörün gelişimini, gelişen bir sektörün önünü kesmek istemediklerini söyledi. Muş, devletlerin tedbir aldıkları konuya biraz bakmak gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim oluşturmaya çalıştığımız; öngörülebilir, kuralları ve kaideleri belli ve sektörü büyütmeye çalışan bir düzenleme… Bu konuda bir tek şey söylüyoruz: 'Bir oyuncunun değil birden fazla oyuncunun olduğu, rekabet ettiği, insanların ve tüketicilerin alternatiflerinin olduğu, üreticilerin de alternatiflerinin olduğu, markalarımızı koruyabildiğimiz bir düzenleme'. Düzenlemenin şeffaf, öngörülebilir ve sektörün tamamına yönelik tasarlanmış bir yapısı var. Bakın öyle bir güzel mekanizma kuruldu ki burada, bütün e-ticaretle alakalı veriler bakanlığın sistemine akıyor. Her şey sektörle paylaşılıyor. Otomatik olarak sektör hepsini yılbaşında görüyor, planlamasını yapıyor, bütçesini yapıyor. Neyi engelliyor düzenleme? 'Bütün sektörün domine edilmesini istemiyorum' diyor. Türkiye'nin yarın öbür gün ithalat politikaları için, kitleye ulaşımı için, problem oluşturabileceğini görüyoruz ve bütün dünyada bu tartışmalar söz konusu. Biz şu an erkenden bu düzenlemeyi yaptık. Göreceksiniz, çoğu ülke bununla alakalı yasal çalışmalar yapacak."
Muş, düzenlemenin sektörü çok geliştireceğini, tekelleşmeyi önleyeceğini, alternatif yapılar sunacağını, tek kaynağa bağımlı olmayı engelleyeceğini belirterek, "Ümit ediyorum Anayasa Mahkemesi bir an önce kararını verir ve Türkiye'deki bu belirsizlik ortamı nihayete erer" dedi.
'DİZİ VE FİLM İHRACATINA CİDDİ TEŞVİKLER AYIRACAĞIZ, CİDDİ BÜTÇE ALDIK'
Bakan Muş, Türk dizilerine yönelik yurt dışındaki ilgiden ve bu yapımların ihracatının ülkeye katkısından bahsederek, şunları söyledi.
"Önümüzdeki dönemde dizi ve film ihracatı, teşviklerimizin önemli bir kısmını ayıracağımız bir alan olacak. Ciddi bir bütçe aldık. Bu alanı gerçekten ciddi rakamlarla desteklemek istiyoruz. 2022 sonu itibarıyla burada rekor bir rakama ulaşmış olacağız diye bekliyoruz. Önümüzdeki sene bunu daha da artıracağız. Önümüzdeki 5 yılla alakalı buralarda hangi rakamlara geleceğimize dair tahminler var. Bu alanı önümüzdeki 5 yıl içerisinde bambaşka bir noktaya taşıyacağız. Dizi ihracatında şu andaki rakamlar, henüz kesinleşmemiş olsa da geçen yılla mukayese edilmeyecek bir noktaya ulaşmış durumda."
Muş, gümrük işlemlerini dijitalleştirmek için ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, standartları sürekli güncellediklerini, altyapı ile ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Limanlara artık yerli x-ray cihazı koymaya başladıklarını da dile getiren Muş, çok iyi sonuçlar aldıklarını, Türkiye'nin bu üründe de ihracat yapmaya başlayacağını bildirdi.
'HİZMET İHRACATI HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR'
Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman açılış konuşmasında, "Her geçen gün değişen ve farklılaşan pazar koşulları ve müşteri tercihlerine paralel olarak hizmet ihracatına konu olan sektörlerin sayısı ve içeriği farklılaşıyor. Gelişen teknoloji ve teknolojinin iş süreçlerinde kullanım hızının artmasıyla bilişim, yazılım, yapay zekâ, dijital süreçler ve e-ticaret geleceğin sektörleri olarak ifade ediliyor. Bu sektörler yeni dünya düzeninde ülkelerin konumunu belirleyici en önemli sektörler olarak belirlenmiş durumda" diyerek sözlerine başladı.
Ülkelerin, geleceğin sektörlerine yönelmeleri, entellektüel üretime, teknolojiye ağırlık vererek dış bağımlılıktan kurtulmalarının sürdürülebilir kalkınmanın temel öğesi olduğunun altını çizen Uzman konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yapılan ihracat faaliyetlerine mal ve hizmet ayrımında baktığımızda 2010 yılından itibaren mal ticaretinden daha hızlı bir seyirde büyüyen hizmet ticareti, üzerinde titizlikle durulması gereken ve gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri gündeminde olan bir konu. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 2010-2020 yılları arasında dünya hizmet ihracatı bileşik büyüme oranı yüzde 2,2 iken, dünya mal ihracatı bileşik büyüme oranı yüzde 1,4'tür. Ülkemize dönüp bakacak olursak, hizmet sektörlerinin Türkiye GSYH'sına yüzde 55 ile en büyük katkıyı sağlayan sektörler olduğunu görüyoruz. Hizmet sektörleri Türkiye'de istihdam yaratılması konusunda en büyük paya sahip. 2025 yılı, hizmet sektörünün ihracat hedefi 110 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. Bunun bir alt dalı olan ve bugün detaylarını konuşacağımız yazılım ve bilişim sektörleri ise 2025 yılı toplam ihracat hedefini yıllık 15 milyar dolar olarak belirlemiş durumda. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı strateji belgesi doğrultusunda hizmetler sektörü içerisinde yer alan yazılım ve bilişim sektörünün kırılımında telekomünikasyon alanında ihracatın 2,5 milyar dolara, sektörel yazılım sektöründe 2 milyar dolara, oyun sektöründe 5 milyar dolara, finansal teknolojiler alanında 2,5 milyar dolara ve savunma sanayinde 2,5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Küresel konjonktüre bakıldığında bilişim sektörünün ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına her zamankinden daha yüksek bir katkı sunacağını görebiliyoruz. Bilişim sektörü artık, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ekonomik büyümenin lokomotifi olmuş durumda. Bu lokomotif desteklendiğinde ülkemizin büyüme hızına ve küresel rekabet gücüne de katkı sağlanacağına inanıyoruz."