“250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağız, 2023’te bu rakamı daha da büyüteceğiz”

"Bizim oluşturmaya çalıştığımız; öngörülebilir, kuralları ve kaideleri belli ve sektörü büyütmeye çalışan bir düzenleme… Bu konuda bir tek şey söylüyoruz: 'Bir oyuncunun değil birden fazla oyuncunun olduğu, rekabet ettiği, insanların ve tüketicilerin alternatiflerinin olduğu, üreticilerin de alternatiflerinin olduğu, markalarımızı koruyabildiğimiz bir düzenleme'. Düzenlemenin şeffaf, öngörülebilir ve sektörün tamamına yönelik tasarlanmış bir yapısı var. Bakın öyle bir güzel mekanizma kuruldu ki burada, bütün e-ticaretle alakalı veriler bakanlığın sistemine akıyor. Her şey sektörle paylaşılıyor. Otomatik olarak sektör hepsini yılbaşında görüyor, planlamasını yapıyor, bütçesini yapıyor. Neyi engelliyor düzenleme? 'Bütün sektörün domine edilmesini istemiyorum' diyor. Türkiye'nin yarın öbür gün ithalat politikaları için, kitleye ulaşımı için, problem oluşturabileceğini görüyoruz ve bütün dünyada bu tartışmalar söz konusu. Biz şu an erkenden bu düzenlemeyi yaptık. Göreceksiniz, çoğu ülke bununla alakalı yasal çalışmalar yapacak."

Muş, düzenlemenin sektörü çok geliştireceğini, tekelleşmeyi önleyeceğini, alternatif yapılar sunacağını, tek kaynağa bağımlı olmayı engelleyeceğini belirterek, "Ümit ediyorum Anayasa Mahkemesi bir an önce kararını verir ve Türkiye'deki bu belirsizlik ortamı nihayete erer" dedi.

'DİZİ VE FİLM İHRACATINA CİDDİ TEŞVİKLER AYIRACAĞIZ, CİDDİ BÜTÇE ALDIK'

Bakan Muş, Türk dizilerine yönelik yurt dışındaki ilgiden ve bu yapımların ihracatının ülkeye katkısından bahsederek, şunları söyledi.

"Önümüzdeki dönemde dizi ve film ihracatı, teşviklerimizin önemli bir kısmını ayıracağımız bir alan olacak. Ciddi bir bütçe aldık. Bu alanı gerçekten ciddi rakamlarla desteklemek istiyoruz. 2022 sonu itibarıyla burada rekor bir rakama ulaşmış olacağız diye bekliyoruz. Önümüzdeki sene bunu daha da artıracağız. Önümüzdeki 5 yılla alakalı buralarda hangi rakamlara geleceğimize dair tahminler var. Bu alanı önümüzdeki 5 yıl içerisinde bambaşka bir noktaya taşıyacağız. Dizi ihracatında şu andaki rakamlar, henüz kesinleşmemiş olsa da geçen yılla mukayese edilmeyecek bir noktaya ulaşmış durumda."

Muş, gümrük işlemlerini dijitalleştirmek için ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, standartları sürekli güncellediklerini, altyapı ile ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Limanlara artık yerli x-ray cihazı koymaya başladıklarını da dile getiren Muş, çok iyi sonuçlar aldıklarını, Türkiye'nin bu üründe de ihracat yapmaya başlayacağını bildirdi.

'HİZMET İHRACATI HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR'

Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman açılış konuşmasında, "Her geçen gün değişen ve farklılaşan pazar koşulları ve müşteri tercihlerine paralel olarak hizmet ihracatına konu olan sektörlerin sayısı ve içeriği farklılaşıyor. Gelişen teknoloji ve teknolojinin iş süreçlerinde kullanım hızının artmasıyla bilişim, yazılım, yapay zekâ, dijital süreçler ve e-ticaret geleceğin sektörleri olarak ifade ediliyor. Bu sektörler yeni dünya düzeninde ülkelerin konumunu belirleyici en önemli sektörler olarak belirlenmiş durumda" diyerek sözlerine başladı.

Ülkelerin, geleceğin sektörlerine yönelmeleri, entellektüel üretime, teknolojiye ağırlık vererek dış bağımlılıktan kurtulmalarının sürdürülebilir kalkınmanın temel öğesi olduğunun altını çizen Uzman konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapılan ihracat faaliyetlerine mal ve hizmet ayrımında baktığımızda 2010 yılından itibaren mal ticaretinden daha hızlı bir seyirde büyüyen hizmet ticareti, üzerinde titizlikle durulması gereken ve gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri gündeminde olan bir konu. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 2010-2020 yılları arasında dünya hizmet ihracatı bileşik büyüme oranı yüzde 2,2 iken, dünya mal ihracatı bileşik büyüme oranı yüzde 1,4'tür. Ülkemize dönüp bakacak olursak, hizmet sektörlerinin Türkiye GSYH'sına yüzde 55 ile en büyük katkıyı sağlayan sektörler olduğunu görüyoruz. Hizmet sektörleri Türkiye'de istihdam yaratılması konusunda en büyük paya sahip. 2025 yılı, hizmet sektörünün ihracat hedefi 110 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. Bunun bir alt dalı olan ve bugün detaylarını konuşacağımız yazılım ve bilişim sektörleri ise 2025 yılı toplam ihracat hedefini yıllık 15 milyar dolar olarak belirlemiş durumda. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı strateji belgesi doğrultusunda hizmetler sektörü içerisinde yer alan yazılım ve bilişim sektörünün kırılımında telekomünikasyon alanında ihracatın 2,5 milyar dolara, sektörel yazılım sektöründe 2 milyar dolara, oyun sektöründe 5 milyar dolara, finansal teknolojiler alanında 2,5 milyar dolara ve savunma sanayinde 2,5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Küresel konjonktüre bakıldığında bilişim sektörünün ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına her zamankinden daha yüksek bir katkı sunacağını görebiliyoruz. Bilişim sektörü artık, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ekonomik büyümenin lokomotifi olmuş durumda. Bu lokomotif desteklendiğinde ülkemizin büyüme hızına ve küresel rekabet gücüne de katkı sağlanacağına inanıyoruz."