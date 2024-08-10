250 milyon dolarlık ferrokrom yatırımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da BG Ferrokrom Fabrikası'nın açılışını yaptı. 250 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşen ve 300 kişinin doğrudan istihdam edileceği tesiste konuşan Kacır, "Sanayimiz için kritik önemi haiz ve ferrokrom üretim altyapımızla entegre bir paslanmaz çelik üretimi yatırımının ülkemize kazandırılması artık hep birlikte öncelikli bir hedefimiz. Sanayileşme tarihimizde yeni bir sayfa açacak bu yatırımı da ülkemize kazandırmakta kararlıyız" dedi. Kacır, fabrikanın yapay zeka temelli üretim modeli, karbon ayak izi azaltıcı uygulamaları, son teknoloji ve çevreci üretim prosesi, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayacak 80 megavatlık güneş enerjisi santraliyle "yeşil ve dijital dönüşüm vizyonu"nu en güçlü şekilde yansıttığına dikkati çekti. Türkiye'yi yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde devler ligine taşıyacaklarını anlatan Kacır, "30 milyar dolarlık HIT- 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın detaylarını yerli ve yabancı yatırımcılarımızın huzurunda ilan ettik" dedi.