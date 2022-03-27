250 milyon dolarlık pazarda sıkıntı var

Samsun ve Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Birliği Başkanı Osman Parlak, "Türk somonunun yüzde 80'ini Rusya'ya ihracat ediyoruz. Bu da 250 milyon doların üzerinde bir rakam. Özellikle son 10 yılda bu rakama gelmek için büyük bağlantılar kurmuştuk. Adeta bu ihracat rakamını ilmek ilmek işleyerek yakaladık. Rusya'da Türk somunu büyük bir pazara sahip. Bu savaş sürdüğü sürece bizim de bu rakamları yakalama imkânımız kalmıyor. Rusya'ya uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle bu sene ihracatımız etkilenecek. Biz ihracatımızı dolayla yapıyoruz. Ancak ambargo da ortada. Ortada savaş varken kimse balık sormaz. Biz de bu 250 milyon dolarlık pazarın mümkün olan en az etkilenmesi için alternatif yazar arayışımız sürüyor. Bir süredir görüşmelere dev am ettiğimiz Çin ve Güney Kore hazarında arayışlarımızı hızlandırdık. Temaslarımız sürüyor. Bir an önce savaşın bitmesini bekliyoruz. Rusya Türk somonu için büyük bir Pazar ve bu pazarı kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Türk somonunu tescilli marka haline getirdiklerini söyledi. Bu sektörde hedeflerinin devler ligine girmek olduğunu belirten Osman Parlak, "Türk somonu ülkemizin 2023 yılındaki büyük ihracat rakamı hedeflerinden en büyük kalemlerinden birini oluşturacaktır. Bizim hedefimiz 2023 yılında 100 bin ton somon balığı ihracatı yapıp 500 milyon dolar ihracat yapmak. 2030 yılı hedefimiz ise 200 bin ton balık üretip 1 milyar dolar ihracat yapmaktır" diye konuştu.

2023 yılında 2 bin 500 kişinin 2030 yılında ise 5 bin kişinin somon balığı üretim ve ihracatında iş imkanı bulacağını belirten Osman Parlak, "Dünyanın en lezzetli somon balıklarından biri ülkemizde üretiliyor. Başta Sinop Üniversitemizin su ürünleri Fakültesi olmak üzere birçok üniversitemizle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bilimsel üretim yapıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında dünyanın en lezzetli somon balığını üretmektir. Bu bizim için ulaşılabilir bir hedef." dedi.

Osman Parlak, 2020 yılında belirlenen bu hedeflere ulaşma konusunda bir sıkıntıları olmadığını ancak savaşın tüm hesapları alt üst ettiğini söyledi. Parlak, "Savaş bir an önce bitmeli. Rusya ile hala görüşmelerimiz sürüyor. Ancak savaş ortamı bizi sıkıntıya soktu. Bir an önce bitmeli." dedi.