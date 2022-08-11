251 milyar liralık vergiden feragat ettik

Hazineve Maliye Bakanı devletin 2021'de154 milyar, bu yıl ilave tedbirlerle 251 milyar TL vergi gelirinden feragat ettiğini belirterek, "Türkiye bugün benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir" diye konuştu.Türkiye'nin enerji maliyetleri hariç tutulduğunda cari fazla vermeye devam ettiğini söyleyen Nebati, "Ocak- Haziran'da enerji hariç değerlendirildiğinde cari dengede 8.1 milyar dolar, yıllık bazda 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık, cari işlemler dengesinde çok daha iyi noktalara geleceğiz" değerlendirmesini yaptı. Toplam istihdamın haziran itibarıyla 30.9 milyon kişiye ulaştığını vurgulayan Nebati, "Öncü göstergeler büyümenin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor" dedi.