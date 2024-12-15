26 dakikada şarj oluyor

İkonik model Frontera yeniden doğdu. Opel, elektrikli yeni Frontera modelini kademeli olarak başta Avrupa'da olmak üzere müşterileriyle buluşturuyor. Opel'in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan SUV, 2025'in ilkbahar aylarında Türkiye'de satışa sunulacak. En başından itibaren elektrikli motor seçeneği ile sunulacak olan yeni Frontera'nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonu da bulunuyor. Opel Frontera 4.380 mm uzunluğu, 1.795 mm genişliği ve 1.627 mm yüksekliği ile kalabalık yolculuklar için de ideal bir araç olmayı başarıyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor. 83 kW (113 bg) güç ve 44 kWs kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan yüzde 100 elektrikli yeni Frontera ile iki şarj arasında maksimum 305 kilometre yol kat edilebiliyor. Daha sonra 400 km menzile sahip bir versiyon da gelecek. Frontera Elektrik, doğru akım şarj istasyonunda yaklaşık 26 dakikada batarya kapasitesinin yüzde 20'sinden yüzde 80'ine kadar şarj edilebiliyor. Evde şarj için ise standart olarak tek fazlı 11 kW yerleşik şarj cihazıyla sunuluyor.