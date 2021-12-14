2.6 milyon kadına destek

HÜKÜMET kadının iş hayatına katılmasına yönelik çalışmaları aralıksız yürütüyor. Başta terörle mücadele edilen bölgelerdeki kadınlara Aile
Destek Merkezleri (ADEM) ile destek veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, "255 aktif Aile Destek Merkezimiz ile bugüne kadar 2.6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk" dedi. Bakan Yanık, ADEM'lerde kadınlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine katkıda bulunan kurs ve eğitimler verildiğini söyledi. Bakan Yanık, ADEM'lerin terörden etkilenen bölgeler başta olmak üzere dezavantajlı grupların ve mevsimlik tarım işçilerinin yoğun yaşadığı yerlerde açmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Bakanlık olarak milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Bakan Yanık, "ADEM'lerimizde kadınlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına ilişkin eğitimlerimiz de bulunuyor. Ayrıca merkezlerimizde kreş imkânı da sağlıyoruz" diye konuştu. ANKARA