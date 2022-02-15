Yüzyılın destanına sayılı günler kaldı. Boğazı 6 dakikada geçilebilme imkânı sunacak Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı. Asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı köprü 26 Şubat'ta trafiğe açılıyor.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Projenin finansman aşamasında hazırlanan ekonomik etki raporuna göre, projenin etki alanındaki bölgeye katacağı ekonomik katkı 14.5 milyar Euro (yaklaşık 225 milyar lira) üzerinde olduğu belirlendi. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak.

SİMGELERİ BARINDIRIYOR

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak.

Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

2x3 şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3.5 metre yükseklikte olacak.

Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.