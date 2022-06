26 trilyon dolarlık pazarın merkezindeyiz

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla Gaziantep'te düzenlediği Uluslararası İş Forumu (İBF) 2. Türk Arap İş Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk-Arap ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya kararlı olduklarını söyledi. Bakan Muş, Türkiye'nin konumu itibarıyla Avrupa, Asya ve Afrika'da 26 trilyon dolarlık bir pazara erişimde merkez konumunda olduğuna dikkat çekerek ortak projeleri arttırma önerisinde bulundu. Zirveye Irak Ticaret Bakanı Alaa Al Jubori, IBF Başkanı Mehmet Erol Yarar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve 32 ülkeden yüzlerce iş adamı katıldı. Bakan Muş, zirvenin Gaziantep'te düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye olarak Arap ülkeleriyle olan ilişkilerimizin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya istekli ve kararlıyız. Biz birlikte daha güçlüyüz. Tarihsel ve kültürel bağlarımız, birlikte çalışmamızı kolaylaştırıyor" dedi.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in coğrafi konumuna dikkat çekerek, komşularla iyi ilişkiler gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Vali Davut Gül de, "İnanıyorum ki Gaziantep rekabet gücüyle, dört bir yanıyla yaptığı ticaretle her birinize ayrı bir kapı açacaktır" şeklinde konuştu.MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise "Türkiye ihracatının 2023'te 300 milyar doların üstüne çıkabileceğini öngörüyoruz" dedi. IBF Başkanı Erol Yarar da, yaptığı konuşmada 32 yıl önce ki arkadaşla çıktıkları yolda kardeşliği ve iktisadi kalkınmayı hedeflediklerini söyledi.Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 11 büyüme sağlayarak son 10 yılın en yüksek büyüme performansını gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Muş, "Güçlü performansıyla Türkiye, 2021 yılında G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. 2021'de ortaya koyduğumuz bu güçlü büyümenin lokomotifi ihracat ve uluslararası ticaret olmuştur" dedi. Pandemi nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların Türkiye'yi daha önemli ve avantajlı bir konuma getirdiğine dikkat çeken Bakan Muş, Arap iş insanlarına ortak projeler için uygun koşulların Türkiye'de olduğunu söyledi. Muş, "Ülkemiz yatırımcılar için çok geniş bir alanda yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır" diye konuştu.