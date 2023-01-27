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Haberler Ekonomi Haberleri 260 bin araç mercek atında
Giriş Tarihi: 28.1.2023

260 bin araç mercek atında

260 bin araç mercek atında
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alınarak, 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi. 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi. Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek. Satışlarda usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.
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260 bin araç mercek atında
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