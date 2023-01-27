260 bin araç mercek atında

Hazineve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alınarak, 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi. 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi. Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek. Satışlarda usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.