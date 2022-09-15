2.633 TL aylık taksitle dükkân

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 50 bin işyeri ile ilgili ayrıntılar da belli oldu. İlk etapta 28 ilde 10 bin işyerinin yapılması planlanıyor. Toplu Konut İdaresi'nin kuruluşundan bugüne kadar ilk kez yapacağı küçük ve orta ölçekli sanayicilere sunulacak işyerleri metrekareye göre 4 kategoride yapılacak. İşyerlerinin fiyatları 351 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar yükselecek. İşyerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. 10 bin işyerinin temeli yılbaşında atılacak, 2 yıl içinde tamamlanacak. İşyerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Bu kapsamda en fazla işyeri, 2 bin 800 ile İç Anadolu Bölgesi'nde yapılacak.Proje kapsamında ilk etapta Ankara'ya 1.000, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500 adet işyeri yapılması planlanıyor. Diyarbakır ve Kocaeli'ne 450'şer, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'ya 350'şer, Mersin, Denizli ve Balıkesir'e 300'şer, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'a 250'şer, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'a 200'er, Şırnak'a 150, Kastamonu'ya 100 işyeri yapılacak.Başvurular 10 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak. İşyerlerine başvurmak için Türk vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak; Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi gibi bilgileri gösterir belgelere sahip olmak, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması gerekiyor. Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.metrekare işyerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak. 685 bin liradan satılacak 100 metrekare işyerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak. 150 metrekare işyerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek. 1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik işyerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.