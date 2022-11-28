27 günde 460 bin yatırımcı geldi

Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıların ilk adresi olan Borsa İstanbul'a hücum hız kesmeden devam ediyor. Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan yatırımcıların hisse senedi piyasasına yöneldiği gözlenirken, yatırımcı sayısında rekor kırılıyor.Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Borsa İstanbul'da ekim sonunda 2 milyon 840 bin olan yatırımcı sayısı 27 Kasım itibarıyla 3 milyon 300 bine ulaştı.27 günde 460 bin yeni yatırımcının geldiği borsada yatırımcı sayısında 2021 sonundan bu yana yaşanan artış ise 930 bine ulaştı. Yatırımcı ilgisi kasımda gerçekleşen 3 halka arza da yansıdı. Alfa Solar, Sanica ve Özsu Balık'ın halka arzlarına rekor talep geldi.Toplam 914 bin 146 yatırımcıya hisse satışı gerçekleştirildi.Hisse senetlerini halka arz eden ve 16 Kasım'da 58.5 liradan işlem görmeye başlayan Alfa Solar, 9 işlem gününde yüzde 135 yükselerek 137.60 liraya çıktı. 8 gün tavan fiyattan işlem gören Alfa Solar'ın halka arzında 9.2 milyon adet hisse satılırken, talep 488.8 milyon adet oldu. Halka arz büyüklüğü 538.2 milyon TL iken 28.6 milyar liralık talep oluştu. 348 bin 146 yatırımcıya hisse satışı gerçekleşti.Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem görmeye başlayan Sanica Isı'nın halka arzına da 11 kata yakın talep geldi. Şirket 40 milyon adet hisse satarken, 436.7 milyon adet talep geldi. Halka arz büyüklüğü 801.2 milyon TL oldu. Talep ise 8.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Toplam 166 bin 700 yatırımcıya hisse satışı yapılan Sanica, 24 Kasım'da 20.04 liradan işlem görmeye başladı. Şirket hisseleri 3 günde yüzde 33 yükseldi. 2022'de en geniş yatırımcı kitlesine ulaşılan halka arz Özsu Balık Üretim'i oldu.Şirketin 22-23 Kasım'da gerçekleşen halka arzında 20 milyon adet hisse 7.69 liradan satıldı. 153.8 milyon liralık halka arza 777.2 milyon lira ile 5 kat talep geldi. Halka arzda 399 bin 300 yatırımcıya hisse satıldı.Borsa İstanbul'da 2021'de 52 şirket 21.6 milyar liralık halka arz gerçekleştirirken, gelen talep 131.4 milyar TL olmuştu. Bu yıl, şimdiye kadar 33 şirket 14.2 milyar liralık halka arz yaptı. Bu arzlara gelen talebin büyüklüğü ise 78.4 milyar liraya ulaştı.Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) 537'ye gerileyerek nisan ayındaki seviyeye geriledi. Risk primi 27 Temmuz-28 Kasım tarihleri arasındaki 4 aylık dönemde yüzde 39.7 geriledi. Böylece Türkiye söz konusu dönemde risk primi en fazla düşen ülke oldu. İkinci sıradaki Güney Afrika'nın risk primindeki düşüş yüzde 30 oldu. Türkiye'nin döviz rezervleri son iki haftada 9.2 milyar dolar artarak 122.9 miyar dolarla son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bankalardaki döviz hesapları da son iki haftada 6.7 milyar dolar azaldı.