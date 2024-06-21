2.7 milyon kurbanlık satıldı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl Kurban Bayramı'nda 2.2 milyonu küçükbaş olmak üzere toplam 2.7 milyondan fazla kurbanlık hayvan satışı gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini bildirdi. Çelik, bayramdan aylar önce hazırlıklarını tamamlayan yetiştiricilerin kurban pazarlarında satışlarını yaptıklarını söyledi. Kurban Bayramı'nın sektöre hareketlilik kazandırdığını vurgulayan Çelik, sadece yetiştiricilerin değil; nakliye, bıçak ve kesim işi yapanların işlerinin de arttığını ifade etti. Çelik, şu bilgileri verdi: "Her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşlar kurbanlıkta küçükbaşı daha çok tercih etti. Ülke genelinde bu sene 2.2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edildi. Tam rakamlar henüz netleşmedi. Kurbanlık satışları geçen seneye göre geride kaldı." Bayram öncesinde kurban pazarlarındaki ve küçükbaş hayvan işletmelerindeki hareketliliğe bakarak 3 milyon civarında küçükbaş satışı olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Çelik, "Bu sene küçükbaş kurbanlıklarda öngördüğümüz satışlara maalesef ulaşılamadı. Bunun en büyük sebebi bayram tatilinin uzun olması diyebiliriz" ifadelerini kullandı.