27 ülkede 192 girişime yatırım yaptı

GÜLMAN Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Polat Gülman Türkiye'den çıkan global bir girişim şirketine imza attı. Bugüne kadar 27 ülkeden 192 girişime ortak olan Gülman Ventures A.Ş.'yi hayata geçiren Gülman aynı zamanda Elon Musk'ın SpaceX'in yatırımının da ortağı oldu. Türkiye'deki beyin göçünü durdurmak ve hatta tersine çevrilmesine katkıda bulunmak istediklerini belirten Gülman, "2019'un sonu gibi sürdürülebilir konseptine biraz daha ağırlık verip güneş enerjisine yatırım yaptık. Hazır tesisler satın aldık. Yenilenebilir enerji şirketimizi kurduk. Güneş enerjisi çok daha cazip geldi. Yıllık ortalamalara bakınca güneşte hata payı yüzde 2 gibi çok küçük bir oran. Çevre zararı olmadığı için sürdürülebilirlik açısından çok daha cazip yaptığımız yatırımlar 27 ülkeden 192 proje gibi çok iyi bir noktaya ulaştı" dedi. Global yatırımlar ile Türkiye'den yurtdışına giden Türkler'e ulaşmak istediklerini de belirten Gülman, "Hedeflerimizden en önemlisi Türkiye'deki beyin göçünü durdurmak ve hatta tersine çevrilmesine katkıda bulunmak. Gençler Balkanlara, Avrupa'ya Amerika'ya, hatta Singapur'a gidiyor, projelerini orada hayata geçirmeye, geleceklerini orada kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz de öncelikle bu gençlerin peşine gitmeyi hedefledik" diye konuştu.