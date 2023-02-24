270 bin konutun temelleri Mart’ta atılıyor

Devlet, asrın felaketi sonucu ağır yara alan 10 ilimizde vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. Devletin bütün bakanlıkları asrın felaketinden etkilenen vatandaşların yarasını sarmak için bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Her bakanlık kendi sorumluluk alanına giren konularda, afetzedelere yardımcı oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; ilk etapta 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin konutun yapımı için Mart başında ilk temellerini atacak. Gaziantep Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Adıyaman Kahta'da 297, Kilis'te 645 olmak üzere toplamda bin 797 konutun temelini atmak için sözleşmeleri imzaladı.
51 BİN 152 HASTA ÇEŞİTLİ İLLERDE TEDAVİ ALTINDA
Deprem nedeniyle yaralanan ve enkazlardan çıkarılan vatandaşlar da Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda çevre hastanelere sevki gerçekleştirildi. Sevklerin 2 bin 67'si hava yoluyla, 48 bin 758'i kara yoluyla, 327'si ise deniz yoluyla yapıldı. Toplamda 51 bin 152 hasta çeşitli illerdeki hastanelerde tedavi altına alınmış oldu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Enkazdan çıkartılan ve refakatçisi olmayan bin 847 çocuğu gözetim altına aldı. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulanması akabinde bin 353 çocuk ailesine teslim edildi. 99 çocuk bakanlık tarafından koruma altına alındı. 422 çocuğun da hastanelerdeki tedavi süreci yakından izleniyor.
MSB YARDIM KORİDORU OLUŞTURDU
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 65 adet uçak, 69 adet helikopter, 5 adet İHA, 24 gemi, bölgede seferber edildi. Uçak ve helikopterler toplamda 5 bin 294 sorti gerçekleştirdi. 81 ildeki 850 bin kapasiteli yurtlar depremzedelere açıldı.Kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! Yeni evler nasıl olacak? Bakan Kurum tek tek açıkladı