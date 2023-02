270 bin konutun temelleri Mart’ta atılıyor

Devlet, asrın felaketi sonucu ağır yara alan 10 ilimizde vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. Devletin bütün bakanlıkları asrın felaketinden etkilenen vatandaşların yarasını sarmak için bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Her bakanlık kendi sorumluluk alanına giren konularda, afetzedelere yardımcı oldu.