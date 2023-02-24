270 bin konutun temelleri Mart’ta atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; ilk etapta 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin konutun yapımı için Mart başında ilk temellerini atacak. Gaziantep Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Adıyaman Kahta'da 297, Kilis'te 645 olmak üzere toplamda bin 797 konutun temelini atmak için sözleşmeleri imzaladı.