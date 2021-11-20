28 milyon turist 22 milyar dolar gelir

Atatürk Kültür Merkezi
'nin (AKM) temeli atıldıktan 2.5 yıl sonra, rekor bir sürede hizmete alındığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, pandemi koşullarına rağmen büyük bir hızla ilerlendiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmış toplam tesis ve araç sayısının 11 bin 595'e ulaştığını bildirdi.
HEDEF REVİZE EDİLDİ
Turizm faaliyetlerinin tüm dünyada olduğu gibi pandemi öncesi seviyelere henüz ulaşamadığına işaret eden Ersoy, "Ancak yapılan başarılı çalışmalar sonucunda sezon başında belirlemiş olduğumuz 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefimizi, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. Burada sevindirici olan gelişme 2018'de 630 dolara düşen kişi başına harcamanın, İlk 9 ay itibarıyla 830 dolar olarak gerçekleşmesidir" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2018'de imzalanan protokolle turizm meslek liselerinin otellerle eşleştirdiğini hatırlatan Ersoy, bu çalışmaları üniversite eğitimini de kapsayacak şekilde genişleterek turizmde nitelikli yönetici sınıfı oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi. Ersoy, "Turizm üniversitelerinin müfredatını Anadolu turizm teknik liseleriyle uyumlu hale getirip, geleceğin genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türkiye'de yetişmesini sağlayacağız. Bu süreç tamamlandığında Türkiye dünyaya genel müdür ve genel müdür yardımcısı ihraç eden bir ülke konumuna gelecek" dedi.
Ersoy, 2020'de 486 olan Mavi Bayraklı plaj sayısının bu yıl 519'a ulaştığını, kültür kaçakçılığıyla mücadelede son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eseri yurtdışından getirdiklerini, 2002'den itibaren yurtdışından getirilen toplam eser sayısının 4 bin 967'ye yükseldiğini ifade etti.
AKM REKOR SÜREDE BİTTİ
Ersoy, 29 Ekim'de açışı yapılan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne de değinerek "AKM'yi, temeli atıldıktan 2.5 yıl sonra, rekor bir sürede hizmete aldık. Pandemi koşullarına rağmen büyük bir hızla ilerledik. Buna benzer bir yapıyı Avrupa'da 7.5 yılda tamamlayıp 866 milyon euroya mal ettiler. Biz ise AKM'yi bu maliyetin 4'te birine ve zaman olarak 3'te biri kadar bir sürede tamamladık. Mimari açıdan da eski ve özgün tasarımları koruyarak modernize ettik. Bu eseri, bu kadar hızlı tamamlamamızın en büyük sebebi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizdir" ifadelerini kullandı.