28 ton yardım malzemesi A400M kargo uçağıyla deprem bölgelerine gönderildi

Deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere toplanan 28 ton yardım malzemesi, Ankara Etimesgut Askeri Havalimanından A400M kargo uçağıyla gönderildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcına ve depremzedelere yardım amacıyla toplanan malzemeler, Ankara Etimesgut Havalimanından yola çıktı.
Depremzedeler için gönderilen malzemelerin içerisinde gıda malzemeleri, battaniye ve elektrik ihtiyacını gidermek üzere kullanılacak jeneratörler yer aldı.
Gün içerisinde bir kargo uçağının daha Adana'daki depremzedeler için yardım malzemesi göndereceği bildirildi.