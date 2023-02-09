28 ton yardım malzemesi A400M kargo uçağıyla deprem bölgelerine gönderildi

Depremzedeler için gönderilen malzemelerin içerisinde gıda malzemeleri, battaniye ve elektrik ihtiyacını gidermek üzere kullanılacak jeneratörler yer aldı.





Gün içerisinde bir kargo uçağının daha Adana'daki depremzedeler için yardım malzemesi göndereceği bildirildi.