Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 28 ton yardım malzemesi A400M kargo uçağıyla deprem bölgelerine gönderildi
Giriş Tarihi: 9.2.2023 14:14

28 ton yardım malzemesi A400M kargo uçağıyla deprem bölgelerine gönderildi

Türk Hava Kuvvetleri'nin deprem bölgelerinde hummalı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türk Hava Kuvvetlerine ait 28 ton yardım malzemesi taşıyan kargo uçağı A400M, Gaziantep’e gönderilmek üzere havalandı.

İHA
28 ton yardım malzemesi A400M kargo uçağıyla deprem bölgelerine gönderildi

Deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere toplanan 28 ton yardım malzemesi, Ankara Etimesgut Askeri Havalimanından A400M kargo uçağıyla gönderildi.



Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcına ve depremzedelere yardım amacıyla toplanan malzemeler, Ankara Etimesgut Havalimanından yola çıktı.

Toplam 28 ton yardım ilçesi olan 7,7'lik depremin ardından, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarıım malzemesi, Türk Hava Kuvvetlerine kargo uçağı olan "Koca Yusuf" adlı A400M tipi uçakla Gaziantep'e gönderilmek üzere havalandı.

Depremzedeler için gönderilen malzemelerin içerisinde gıda malzemeleri, battaniye ve elektrik ihtiyacını gidermek üzere kullanılacak jeneratörler yer aldı.



Gün içerisinde bir kargo uçağının daha Adana'daki depremzedeler için yardım malzemesi göndereceği bildirildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
28 ton yardım malzemesi A400M kargo uçağıyla deprem bölgelerine gönderildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA