29 Mayıs’a kadar başvurun dönüşümün yarısı devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesi beş adımda tamamlanacak. İlk adım olarak mülk sahibinin 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden projeye başvurması gerekiyor.Başvurunun yapılması sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Raporun hazırlanması sonrası gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Proje aşamasının tamamlanması sonrası ruhsat alma süreci başlayacak.Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak. Projeye göre 100 m2 2+1 daire için 750 bin TL'lik kısmı devlet karşılayacak kalan tutara ise yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade olanağı sunulacak. 120 m2 3+1 daire için ise 900 bin TL'lik kısmı devlet karşılayacak kalan tutara ise aynı şekilde yüzde 10 peşinat ve 6 bin 750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade olanağı sağlanacak.100 m2 2+1 evini yenilemek isteyenler 1.5 milyon liralık maliyetin 750 bin TL'sini devletten alabilecek. 120 m2 3+1 ev için 1.8 milyon TL yenileme masrafının 900 bin TL'sini devlet karşılayacak. Evini yenilemek isteyenler yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Maliyetin yüzde 10'u peşin ödenecek. Kalanı 10 yıl vadeli (ÜFE/TEFE memur maaş artış oranından düşük olanını aşmayacak) taksitle yapılacak."Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasını hayata geçirdiklerini kaydeden ve evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere yüzde 0.74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlayacaklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız" demişti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı. Kurum, konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatarak, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme Haziran 2022'de kabul edilmişti.Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı. Riskli konutların dönüşümü için İstanbul'un iki yakasında uydu kentler kurulması öngörülüyor. Bu kentlerin 500 bin kişilik kısmı Avrupa'da 500 bin kişilik kısmı ise Asya yakasında olacak. Bunun yanı sıra 500 bin konut da yerinde dönüştürülecek. Projeyle 1 milyon 500 bin konutun dönüştürülmesi 6 milyon kişinin güvenli konutlara taşınması hedeflendiği belirtildi. İstanbul'un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek.Devletin son aylarda gayrimenkul ve inşaat sektörüne verdiği destekler memnuniyet verici. Bu destekler, devletimizin hem ilk kez yuva sahibi olmak isteyenler için hem de riskli binalarını yenilemek isteyenler için üzerine düşen görevleri tam olarak yaptığını gösteriyor. Devletin attığı bu adımların ilerleyen dönemlerde daha da daha sıklaşacağını ve hızlanacağını düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm ile alakalı atılan adımlar şüphesiz kentsel dönüşüme hız verecek.Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere düşük faizli kredi imkanı verilmesi ve binasının riskli tespitini yapanlara ise dönüşüm için ihtiyaç duyulan tutarın yarısının hibe edilmesi çok değerli adımlar. Burada dikkate değer bir diğer konu ise güçlendirme. Bu dönüşüm hamlesiyle birlikte güçlendirmede de benzer adımların atılması çok değerli olacaktır.İstanbul, beklenen deprem nedeniyle büyük risk altında. Gerek sektörümüz gerekse devletin açıkladığı teşviklerle şimdiye kadar on binlerce konut dönüştü ve depreme uygun hale geldi. Ancak bugün geldiğimiz noktada özellikle İstanbul'un çok ciddi sayıda yapısı depreme dayanıksız durumda. Yeni paketle kentsel dönüşüm çok daha hızlı ve aktif şekilde gerçekleşecek.