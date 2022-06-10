2.9 milyarlık dört yeni proje

Bahçelikonut üretiminde markalaşan Dekar Yapı, yeni projeler için düğmeye bastı. Şirket İstanbul'da 2.9 milyar TL yatırımla 4 yeni konut projesi inşa edecek. Dekar Uskumruköy ve Bahçeşehir'deki Dekar Şehirbahçe projelerini satışa sunduklarını belirten Dekar Yapı ve Satış ve Pazarlama Koordinatörü Gülin Kuzu Fellows "Satışa sunduğumuz Dekar Uskumruköy, toplam 450 milyon TL yatırımla 25 bin 800 metrekare bir arazi üzerinde 27 blokta 63 bahçeli evden oluşacak" dedi. Toplam 1 milyar 750 milyon TL yatırımla geliştirdikleri Dekar Şehirbahçe'de ise 41 bin metrekare bir arazi üzerinde 51 blokta 181 bahçeli ev yer alacağını anlatan Fellows, "Bahçeşehir projemizde metrekare fiyatı 40 bin lira, Uskumruköy'de 60 bin liradan başlıyor" diye konuştu. Gülin Kuzu Fellows, yılın son çeyreğinde ise Zekeriyaköy ve Kemerburgaz projelerine başlayacaklarını dile getirdi.15 yıl önce bahçeli ve az katlı konutlar üretmek için yola çıktıklarını belirten Dekar Yapı ve Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu bugüne kadar 2 binin üzerinde konut ürettiklerini söyledi. Pandemi döneminde bahçeli evlere ilginin ciddi ölçüde arttığını söyleyen Kuzu, bahçeli ev konseptini İstanbul dışına taşıyacaklarını belirtti. İlk adreslerinin İzmir olduğunu belirten Kuzu, "Çeşme ve Bodrum'u inceliyoruz. Ankara da incelediğimiz şehirlerden" dedi.TÜRKİYE'DEher yıl yeni 750-850 bin yeni konuta ihtiyaç olduğunu belirten Kuzu, arzın son birkaç yıldır yavaşladığına dikkat çekti. Salih Kuzu, "Bunun da en büyük sebebi olarak hem maliyetlerdeki ciddi artış hem de arsa geliştirme konusundaki zorluklar öne çıkıyor. Sektör maliyet baskısı altında. Gayrimenkul geliştiricileri yeni proje geliştirmede zorluklar yaşıyor" şeklinde konuştu. TÜİK verilerine göre yüzde 100'ün üzerinde maliyet artışı olduğunu belirten Kuzu, "Bazı kalemlerde son 1 yılda yüzde 300-400 artış oldu Haftalık maliyet yapar hale geldik. Maliyet artışı durduğu zaman konutta fiyat artış hızı da yavaşlar" dedi. Piyasada konut stoku olduğu eleştirilerinin de gerçekçi olmadığını belirten Kuzu, "Kimi firmaların yaptığı hatalı projeler olabilir. Ama ülke genelinde bir konut stoğundan söz edilemez" dedi.