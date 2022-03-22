3 ayda 3.5 milyarlık halka arz yapıldı

2021'DE şirket sayısı ve elde edilen gelirde tarihi rekor kırılan halka arzlarda ivme bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Bu yılın ilk üç ayında toplam 10 şirket halka açıldı. Gerçekleştirilen halka arzların büyüklüğü 3 milyar 469 milyon TL olurken, gelen talep ise 13.3 milyar lira olarak gerçekleşti. 2021'de 52 şirket toplam 21.6 milyar liralık halka arz yaparken, gelen talep 131.4 milyar TL olmuştu.
YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
verilerine göre, küçük yatırımcının borsaya ilgisi tekrar artmaya başladı. 2021 sonunda 2 milyon 341 bin olan yerli yatırımcı sayısı, mart başı itibarıyla 2 milyon 394 bine çıktı. Bu sayının martta gerçekleşen halka arzlarla 2.5 milyona yaklaşması bekleniyor. 2022'nin ilk halka arzında hisse satılan yatırımcı sayısı 42 bin 122 iken, son üç halka arzda katılımcı sayısı zirveye ulaştı. Gürsel Turizm'in halka arzına 256 bin, Ensari Deri'nin halka arzına 258 bin, Smart Güneş'in arzına ise 101 bin yatırımcı katıldı. Bu yıl Investco Holding
900 milyon TL ile en büyük halka arz olurken, 500 milyon TL üzerinde 3 halka arz gerçekleşti. DAP Gayrimenkul
555.4 milyon liralık, Smart Güneş 534.7 milyon liralık halka arz yaptı. Önümüzdeki dönemde halka arz takviminde BMS Birleşik Metal Sanayi
, Efeler Çiftliği, Kıraç Galvaniz, Netcad Yazılım, Şeker GYO'nun halka arzları yer alıyor.