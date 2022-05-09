3 Ayrı Konut Finansman Paketi neleri içeriyor? İşte peş peşe gelen müjdelerin detayları...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde veren Başkan Erdoğan, "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor." açıklamasında bulundu.