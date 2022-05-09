3 Ayrı Konut Finansman Paketi neleri içeriyor? İşte peş peşe gelen müjdelerin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde veren Başkan Erdoğan, "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor." açıklamasında bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımından öne çıkanlar:
İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.
2 milyon liraya kadar olan konutlara sağlanacak, döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek ikinci paket; 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,89 faizli konut kredisi içeriyor.
Mayıs ayı başı itibarıyla asgari %40'ı tamamlanmış ve asgari %50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.
Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.
Küçük ölçekli müteahhitlere, şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için, metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.