Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 3 bin kişilik 2 yüzer yaşam kenti Hatay’a gidiyor
Giriş Tarihi: 12.2.2023

3 bin kişilik 2 yüzer yaşam kenti Hatay’a gidiyor

3 bin kişilik 2 yüzer yaşam kenti Hatay’a gidiyor
Karadeniz Holding, 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatayİskenderun'a gönderiyor. Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez depremzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacak. Gemilerin Hatay-İskenderun'a sevki için hazırlıklar başladı. 2 yüzer yaşam kentinde yaşam alanlarının yanı sıra, çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkânları yer alıyor. Toplam 1.900 öğrenci için eğitim tesisi bulunuyor. Yüzer yaşam kentlerin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 15-20 gün içinde Hatay-İskenderun'da hizmete girmesi planlanıyor. Yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez "asrın felaketinin" yaralarını sarmak için kullanılacak. Her tür hava koşuluna dayanıklı, genel afet hallerinde faaliyetlerini kesintisiz sürdürebileceği ifade edilen söz konusu yaşam kentler için ilave altyapı yatırımı gerekmiyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
3 bin kişilik 2 yüzer yaşam kenti Hatay’a gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA