3 bin kişilik 2 yüzer yaşam kenti Hatay’a gidiyor

Karadeniz Holding, 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatayİskenderun'a gönderiyor. Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez depremzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacak. Gemilerin Hatay-İskenderun'a sevki için hazırlıklar başladı. 2 yüzer yaşam kentinde yaşam alanlarının yanı sıra, çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkânları yer alıyor. Toplam 1.900 öğrenci için eğitim tesisi bulunuyor. Yüzer yaşam kentlerin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 15-20 gün içinde Hatay-İskenderun'da hizmete girmesi planlanıyor. Yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez "asrın felaketinin" yaralarını sarmak için kullanılacak. Her tür hava koşuluna dayanıklı, genel afet hallerinde faaliyetlerini kesintisiz sürdürebileceği ifade edilen söz konusu yaşam kentler için ilave altyapı yatırımı gerekmiyor.