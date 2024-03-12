3 bin TL ikrâmiye yürürlüğe girdi

Emeklilerin bayram ikrâmiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdi. Bayram ikrâmiyelerinin bayramdan önceki hafta 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor. Emekliler Kurban Bayramı öncesinde de 10-15 Haziran tarihleri arasında 3 bin TL ikrâmiye alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikrâmiyesi alacak.3 bin lira olarak belirlenen bayram ikrâmiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Örneğin ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olanlara 2 bin 250 lira ikrâmiye verilecek. Emeklilere bayram ikrâmiyesi uygulaması 2018 yılında başladı. Şu ana kadar 10 bayramda emekliye verilen ikramiye tutarı 166 milyar lira olarak gerçekleşti. Bin liralık artış emekli için ek 27.5 milyar liralık destek anlamına geliyor.