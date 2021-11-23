3. çeyrekte yüzde 50 büyüyen Hepsiburada’dan sipariş rekoru

Türkiye'nin global teknoloji borsası Nasdaq'ta işlem gören ilk ve tek şirketi olan Hepsiburada 2021'in Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Hepsiburada, Toplam Satış Hacmi, Aktif Satıcı Sayısı, Aktif Müşteri Tabanı, Sipariş Sıklığı ve Ürün Adedi başta olmak üzere e-ticaret için kritik öneme sahip tüm göstergelerde güçlü performansını ve büyümesini sürdürdü.

TOPLAM SATIŞLARDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Hepsiburada'nın yılın 3. çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %49,8 artışla 6,5 milyar TL'ye yükseldi. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki toplam satış hacmi ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla %54,9 artarak 16,8 Milyar TL olarak gerçekleşti.

AKTİF SATICI %87, ÜRÜN SAYISI %107 ARTTI

Hepsiburada üzerinden verilen sipariş adedi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %71,5 artarak 13,8 milyona ulaştı. Bu rakam Hepsiburada'nın bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek sipariş adedi oldu. Bu dönemde Hepsiburada'nın aktif müşteri sayısı yıllık %26 artışla 10,7 milyona, platformdaki ürün sayısı yıllık %107 artışla 77 milyona, 2020'nin 3. çeyreğinde 3,7 olan müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yıllık %21 artışla 4,4'e yükseldi. Platformdaki aktif satıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre %87 artışla 67 bine ulaştı.

NET TAVSİYE SKORUNDA (NTS – NPS) SEKTÖR LİDERİ

"İstediğin Gün Kapında İade" ve "Yarın Kapında" servisleriyle rekabette farklılaşan marka, müşteri ilişkilerinde sadakati ölçeklendirmede kullanılan ve gelir büyümesiyle doğrusal ilişkisi bulunan bağımsız Net Tavsiye Skoru (NPS) ölçümlerinde sektör lideri olarak 3. çeyrekte önemli bir başarıya imza attı.

Hepsiburada'nın koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlama yolunda en önemli stratejik girişimlerinden biri olan teslimat hizmeti HepsiJet ile teslimat oranı ise pazaryerindeki siparişlerin %53'üne ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 1800 araçla hizmetlerini genişleten HepsiJet'in büyük ölçülü ürünler için sağladığı teslimat ve kapıdan iade servisi HepsiJet XL müşteri deneyiminde önemli bir fark yarattı. HepsiJet XL müşteri memnuniyeti skoru Eylül ayında %97'nin üzerine çıktı.

HEPSİPAY'DEN 2,4 MİLYAR TL İŞLEM

Hepsiburada'nın, online ve offline alışverişlerde kolay ve güvenli ödeme sağlamayı hedefleyen stratejik yatırımı HepsiPay'in 3. çeyrek toplam satış hacmindeki artışa önemli katkısı oldu. Haziran 2021'de devreye alınan ve hızla büyüyerek 2,7 milyon kullanıcıya ulaşan HepsiPayCüzdanım üzerinden gerçekleşen işlem hacmi Ekim sonu itibarıyla 2,4 milyar TL oldu.

HEPSİEXPRESS'TEN ÖNEMLİ KATKI

Hepsiburada'nın pandemi dönemini de dikkate alarak market alışverişlerine yönelik hızlı teslimat hizmeti HepsiExpress'i stratejik olarak önceliklendirmesinin ve buradaki yatırımlarının başarılı sonuçlara önemli katkısı oldu. Bu yatırımlarla HepsiExpress 3. Çeyrek sonu itibarıyla toplam 50 markanın 1950 satış noktasından hizmet verme kapasitesine ve 3 bin 400'ü aşan teslimat aracıyla geniş bir dağıtım kapasitesine ulaştı.

KOBİ'LERE VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜÇLÜ DESTEK

Hepsiburada'nın 2021 yılı 3. çeyrek sonuçları, şirketin Türkiye ekonomisine ve KOBİ'lere güçlü desteğini sürdürdüğünü de ortaya koydu. 2020'nin 3. çeyreğinde %57 olan Hepsiburada'nın toplam satış hacmi içinde pazaryeri satışlarının payı da, 2021'in 3. çeyreğinde %70'e yükseldi.

Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan Aktif Satıcı Sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2'ye katlanarak 36 binden 67 bine yükseldi. Bu rakam, pandemi döneminde Hepsiburada'nın yerel işletmeler ve KOBİ'ler için can suyu olmaya devam ettiğinin, Hepsiburada'nın KOBİ'lerle el ele güçlü büyüme trendini ve Türkiye ekonomisine katkısını artırarak sürdürdüğünün göstergesi oldu.

HEPSİBURADA CEO'SU MURAT EMİRDAĞ: SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME DOĞRULTUSUNDAKİ YATIRIMLARIMIZ MEYVELERİNİ VERİYOR

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, 2021 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Hepsiburada olarak Türkiye'den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Temmuz ayında Covid kısıtlamalarının kalkmasıyla online ticaretteki yavaşlama, artan maliyetler ve derinleşen rekabete koşullarında aldığımız sonuçlar, uzun vadeli stratejimizin işlediğini, sürdürülebilir ve verimli büyüme doğrultusunda rasyonel ve uzun vadeli yatırımlarımızın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor. Rekor sipariş adediyle Hepsiburada'yı 3. çeyrekte yıllık %50 oranında büyütme başarısı gösteren tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

YERLİ SERMAYELİ EN BÜYÜK E-TİCARET PLATFORMU "TÜRKİYE'NİN HEPSİBURADASI"

Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformu olarak sektörü dönüştüren örnek ve öncü uygulamalarımız ve yatırımlarımız da tüm hızıyla sürüyor. Tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir "Süper Uygulama / Super-app" olarak konumladığımız Hepsiburada platformundaki aylık ortalama ziyaretin geçen yılın aynı dönemindeki 164 Milyon seviyelerinden 240 Milyon seviyelerine çıkması ve müşteri deneyimine yaptığımız yatırımlar neticesinde NPS-Net Tavsiye Skorunda sektör lideri olmamız müşterilerimizin tercihlerini güçlü bir şekilde Hepsiburada'dan yana kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu ivmeyle birlikte 2021'i 24 Milyar TL toplam satış hacmi ile bitirmeyi hedefliyoruz.

10 BİNLERCE AİLEYE VE EKONOMİYE TEKNOLOJİYLE KATKI

2021 Eylül sonu itibariyle 39,6 Milyona ulaşan Hepsiburada üyesi müşterimizle 67 Bin satıcımızı kusursuz bir teknolojiyle buluşturarak Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesine öncülük ediyoruz. Türkiye'de kaderini Hepsiburada'nın kaderiyle özdeşleştiren 67 bin küçük ve orta ölçekli işletmeye ve ekmeklerini bu işletmelerden kazanan 10 binlerce aileye teknoloji ve dijitalleşmeyle katkı sunmak en büyük başarma motivasyonumuz… "Türkiye'nin Hepsiburadası" olarak ekonomiye sağladığımız katkının ve katma değerin teslimatta HepsiJet, hızlı market alışverişlerinde HepsiExpress ve ödeme çözümlerinde HepsiPay ile artarak sürmesinden büyük mutluluk duyuyorum.

TÜRKİYE'NİN E-TİCARET BİRİKİMİ VE KATMA DEĞERİ TÜRKİYE'DE KALMALI

2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz ve yaklaşık 24 bin kadın girişimciye teknoloji desteği verdiğimiz "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programımızın yanına, 3 binin üzerinde coğrafi işaretli ürünün tüm Türkiye'ye ve dünya pazarlarına Hepsiburada aracılığıyla ulaşmasını sağlayacak "HepsiTürkiye'den" programını da Temmuz ayında ekledik. Türkiye'de henüz %10'u dijitalleşen perakendenin gelecek yıllarda artacak ivmesiyle ülkemize, insanlarımıza dijitalleşme ve e-ticaret gücü katmayı sürdürüyoruz.

2021'in 3. Çeyreğindeki kaydettiğimiz güçlü sonuçlar nedeniyle tüm müşterilerimize, satıcı ve iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza Hepsiburada'ya gösterdikleri teveccüh, destek ve güvenleri için teşekkür ediyorum. Hepsiburada Ailesi olarak, Türkiye'nin e-ticaret alanındaki birikiminin ülkemizde kalması, e-ticaretle üretilen katma değerin yine Türkiye'de yatırıma dönüşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."