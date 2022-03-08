Giriş Tarihi: 9.3.2022

3 milyon hektar arazi tarıma açılıyor

Boş bırakılan tarım arazilerinde üretim yapılması için yüzde 75’e kadar hibe verilecek. Alınan kararla 3 milyon hektardan fazla tarım arazisi üretime açılacak. Yılda 13 milyarlık kaybın önüne geçilecek