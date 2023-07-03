3 milyonun üzerinde küçükbaş satıldı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, vatandaşların küçükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu sene 3 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edildi" dedi. Elde kalan hayvanların yetiştiricilerin talep etmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınması hususunun Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklandığını hatırlatan Çelik, ESK'nin cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate aldığını ve yetiştiricilerin maliyetlerini telafi edici şekilde ilave prim ödemesi yapılacağını bildirdi. Çelik, kilogram başına et fiyatlarının kuzuda 175 lira, tokluda 160 lira, koyunda 140 lira, oğlakta 110 lira, çepiçte 95 lira ve keçide 95 lira olarak açıklandığını ifade etti.