3 sektörde yeni yatırıma hazırlanıyor

8 sektörde faaliyet gösteren ve 10 bin kişiye istihdam sağlayan Şahinler Holding, yeni yatırımlarını duyurdu. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, tekstil, turizm ve ambalaj sektörlerinde yeni fabrika yatırımları için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek Elazığ ve Mısır'da tekstil fabrikaları kurduklarını söyledi. "Elazığ'daki fabrikada 1000 kişiye istihdam sağlayacağız" diyen Şahin, Mısır'daki fabrikanın 20 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacağını ve 3 bin kişiye istihdam yaratacağını ifade etti. Türkiye'deki ekonomik koşullar nedeniyle Mısır'a yöneldiklerini belirten Şahin, "Yumurtaları farklı sepetlere koyuyoruz, firmalarımız da bunu yapmalı" dedi. Gayrimenkulden yenilenebilir enerjiye kadar tüm sektörlerde yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini vurgulayan Şahin, "Temiz enerji alanında 6,2 milyon dolar yatırım yaptık, 2025 hedefimiz 21 milyon kWh üretim" dedi. Turizmde mevcut 5 otelin yanı sıra Kapadokya'da yeni bir otel yatırımı için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.